Как выбрать шлифовальный круг для болгарки?

Болгарка – один из самых распространённых, многофункциональных и любимых инструментов, как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Однако, инструмент обладает расходными материалами. Без них эксплуатация болгарки становится невозможной. Важно, чтобы расходники правильно подбирались не только по техническим параметрам (по диаметру шпинделя, максимальному радиусу, калибру зерна и т.д.), но и характеру предполагаемой работы (зачистка, полировка, подготовка поверхности и т.д.).

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Какие материалы можно обрабатывать при помощи кругов для болгарки?

Как правило, мастера используют инструмент для работы с:

металлом;

деревом;

бетоном;

керамикой (керамогранит, например).

При помощи алмазных отрезных кругов выполняются разрезы бетона. Обдирка металла позволяет создать шершавую поверхность, чтобы лакокрасочный слой идеальным образом закрепился на ней.

Зачистка керамики и камня обеспечит создание оригинальной и эстетичной поверхности.

Классификация шлифовальных кругов такова: зачистные, полировальные, фибровые, на липучке. Первые часто применяются для работы с металлом (зачистка сварных швов). Фибровые круги – расходник, вулканизированный на фибру. Часто эти круги применяются на УШМ.

Круги на липучке привлекательны своей безопасностью. Простой и надёжный монтаж круга не позволит возникновения случайного соскальзывания.

Уровень зернистости шлифовального круга

Этот параметр не менее важен. По зернистости круги способы различаться в широких диапазонах. К примеру, для работы с деревом у плотника может быть до 50 кругов с различной зернистостью.

Такой подход может показаться излишним обывателю. Однако именно широкий калибр инструмента даёт возможность довести поверхность до идеала.

Зерно по своей структуре может быть целым или дроблёным на осколки. Калибр зерна напрямую коррелирует со скоростью обработки и ресурсом расходника. Чем больше калибр, тем больше материала будет снимать зерно за один оборот круга при работе.

В видео предлагается обзор дисков для болгарки: