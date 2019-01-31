Как выбрать шкаф-купе в спальню

Современная жизнь человека это бесконечный, напряженный ритм, отдых от которого каждый ищет в своем доме. Для современного человека очень большое значение имеет комфорт и удобство собственного жилья. Учитывая то, что отдых происходит в спальне, обустройство и положительная атмосфера данной комнаты очень важны.

Главным предметом мебели в спальне является кровать, но помимо кровати есть и другие элементы, без которых невозможно достижение гармонии и комфорта. Одним из таких элементов является шкаф – купе. Ассортимент и выбор шкафа – купе достаточно разнообразен. Приобрети шкаф можно в специализированном мебельном магазине или изготовить под заказ. Например, мебель на заказ в Киеве, это распространенная практика.

В данной статье поговорим о том, как правильно подобрать модель шкафа – купе для спальни, которая идеально подойдет именно для определенной комнаты.

Выбор шкафа

Учитывая, что спальня чаще всего это не большая по размерам комната, с ограниченным пространством, шкаф – купе является идеальным вариантом для комнаты. Шкаф дает возможность с пользой использовать пространство и держать все вещи в нужном порядке.



Перед покупкой шкафа для спальни нужно знать размеры, форму и место, где планируется установка.

Критерии выбора:

Выбрав место установки, определиться с размерами шкафа. От размера шкафа зависит количество дверей. Чаще всего это две двери, но специалисты рекомендуют выбирать модель 3 – х дверную. Если изготавливаете на заказ, подумайте о том, чтобы дополнить шкаф выдвижными ящичками. Подумайте о том, как должен выглядеть шкаф внутри. Определитесь с количеством необходимых полочек, вешалок, выдвижных секций, глубиной шкафа. Также, обязательно, чтобы шкаф идеально подходил и гармонично вписывался в интерьер и дизайн комнаты. Хорошо продумайте его внешний вид и цветовое оформление. Если есть необходимость и желание визуально увеличить пространство спальни, отдайте предпочтение модели с зеркальными дверьми. Большое значение имеет дверной механизм и износостойкость деталей.

Специалисты и дизайнеры утверждают, что самым подходящим вариантом шкафа – купе для спальни является модель, которая монтируется в нишу. Такую модель лучше установить возле стены или, выбрав угловой шкаф, установить его в углу. Нагрузка от такого шкафа будет приходиться на стены, потолок и пол, нет необходимости в монтаже дополнительного каркаса.