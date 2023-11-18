Как выбрать настенные часы

Настенные часы неотъемлемый атрибут практически любого помещения и нужно знать, как его правильно выбрать. В независимости от устройства и вида настенных часов существует ряд полезных рекомендаций, на которые стоит обращать внимание перед покупкой.

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Виды настенных часов

Механические настенные часы самый популярный вид, который долго работает за счет простой батарейки.

Также есть электронные часы благодаря котором можно украсить любой интерьер. Деревянные часы смотрятся элегантно поскольку сделаны из натурального дерева, но за ними нужен постоянный уход. Детские часы выполнены в виде различных фигур или же смайликов.

Также есть часы картины, которые наверняка станут настоящим украшением любого дизайна помещения, но их стоимость выше средней. Часы с маятников выбираются для помещений с уклоном на старину.

Можно даже создать часы на заказ, чтобы выделиться из общего стиля. Настенные часы дома или в офисе не только показывают время, но и создают благоприятную атмосферу. Интерьер с помощью часов становиться красивее и человек всегда будет соблюдать распорядок дня.

Как правильно выбирать настенные часы и на что следует обращать внимание

Материал настенных часов один из главных критериев на который следует обращать внимание.

Часы могут быть выполнены из пластика или натурального дерева с металлом. Выбирать материал стоит исходя из микроклимата помещения. Если часы сделаны из бумажной основы, то долго они не прослужат в помещение с повышенной влажностью.

Размер настенных часов играет большую роль и стандартом считается диаметр 23-30 сантиметров. С таким размером время можно будет увидеть из любого конца помещения. Также громоздкие часы будут привлекать к себе слишком много внимания и отвлекать от дел. Функционал современных настенных часов довольно обширен и показывает не только время, но и день недели с погодными условиями.

Здесь главное не выбирать часы, с функциями, которые будут лишними. Стиль часов еще одна важная особенность и здесь нужно ориентироваться на общий интерьер помещения. Есть универсальные варианты часов и деловой больше всего подходит под все дизайны. Цвет часов должен вписываться в общий контраст и поэтому не стоит выбирать зеленные оттенки если стены белые или же черные.

Вешать часы можно в любой уголок комнаты, но лучше всего это делать на не загромождённые стены. Настенные часы станут отличным украшением любой части помещения.