Как выбрать надежный хостинг для Интернет-магазина?

Корона-кризис вынудил многих предпринимателей искать альтернативные пути реализации продукции/услуг. Аналитики уже давно предсказывали, что именно Интернет станет основной торговой площадкой (по крайней мере, для развитых стран). Чтобы сегодня иметь возможность конкурировать за лидирующие позиции в собственном сегменте рынка, мало обладать лишь страницей в Инстаграм. Только собственный онлайн-магазин позволит осуществлять сотни, тысячи продаж единовременно.

Одной из основных проблем при разработке Интернет-магазина является выбор хостинг-провайдера. Причём речь идёт не о стоимости услуг. Важно, чтобы Интернет-магазин был доступен для потенциального покупателя в режиме 24/7, 365 дней в году, без праздников и выходных. Такие условия способен обеспечить далеко не каждый провайдер серверных мощностей. Но рейтинг хостингов позволит отделить «зёрна» от «плевел».

По каким критериям оценивать хостинг для Интернет-магазина?

Типовые характеристики выглядят следующим образом:

время присутствия на рынке;

адекватная ценовая политика;

привлекательные бонусы;

широкий спектр возможностей оплаты услуг;

высокий аптайм;

возможность перехода на VPS-сервер;

оперативная поддержка.

Чем дольше хостер предоставляет услуги, тем меньше вероятность того, что в период использования его услуг возникнут какие-то серьёзные сложности, неприятности. Ориентируйтесь на компании, которые имеют широкий штат профессионалов и собственный колл-центр.

Нередко хостинги предоставляют услуги регистраторов доменных имён. Некоторые специалисты не рекомендуют «держать все яйца в одной корзине». Хотя определённое удобство в этом безусловно есть.

За оформление домена и покупку хостинга на год для Интернет-магазина могут предоставить весьма привлекательные условия по цене.

Так ли важен VPS-сервер?

Эта услуга доступна не у каждого хостинг-провайдера. Но если речь идёт о платформе для Интернет-магазина, этот параметр нельзя не учитывать. Например, представим, что Ваша торговая площадка начнёт активно расширяться и количество клиентов в сутки начнёт превышать 50 000 уникальных пользователей.

Выделенный виртуальный сервер позволит оптимизировать работу «железа» таким образом, чтобы Интернет-магазин оставался в полностью функциональном состоянии даже при такой нагрузке.

Заострим внимание именно на виртуальном происхождении сервера. Это позволяет наделить его желаемыми характеристиками (не переплачивать за чрезмерную производительность).

В видео даются советы по выбору домена и хостинга для Интернет-магазина: