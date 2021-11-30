Как выбрать металлический стеллаж для склада и какие виды есть

Стеллаж из металла – эта универсальная конструкция для хранения продукции, инструментов, товаров применяется во всех сферах деятельности.

На любых складах, в библиотеках и архивах, в фермерских и частных хозяйствах, в торговых центрах и винных подвалах. Стеллажи разделяются по категориям и видам в зависимости от вида хранящихся товаров, их веса и размеров.

Стеллажи изготавливаются из металла, и могут быть сварными неразборными, но как правило, все современные стеллажи имеют разборные конструкции. Изготовление металлоизделий и, в том числе, металлических складских стеллажей выполняет компания met-izdeliya.com.

Виды стеллажей

Стеллажи полочные – такая простая конструкция применяется чаще всего.

Это металлические рамы, в которых на траверсы и перемычки укладываются полки из металла, сетки или ДСП. В стойках есть перфорации, благодаря которым полки можно регулировать по высоте. Эти стеллажи самые легкие, служат для размещения продукции от 120 до 800 кг.

Стеллажи паллетные. В них грузы хранятся на поддонах или паллетах, в ящиках, бочках и другой крупной таре, для складирования их погрузчиком. Такие стеллажи рассчитаны на вес товаров до 4,5 тонны и более. Паллетные стеллажи по конструкции делятся на:

Фронтальные – у них прямой доступ спереди для любой длины груза в несколько ярусов. Это простые и недорогие конструкции.

Глубинные стеллажи, в крупные конструкции-блоки которых штабелер заезжает внутрь для размещения груза.

Гравитационные – это системы стеллажей, где полки – это дорожки с роликами, имеющие наклон 3-5 процентов от горизонта. Это самые эффективные по наполнению стеллажи. В них занесенный груз движется потоком по роликам, выходит с другой стороны. Первый вошел и первый вышел.

Консольные стеллажи используют для хранения длинных грузов – металлического проката или деревянных досок и бруса. Они бывают односторонние и двухсторонние. Состоят из швеллерных стоек, к которым горизонтально на разных высотах крепятся балки-консоли, на которые и укладывается перпендикулярно длинномерный груз.

Стеллажи многоуровневые или мезонинные. В них конструкции из многоярусных стеллажей размещаются на нескольких доступных этажах.

Накопители, или набивные стеллажи. В них все пространство в пролетах забивается однотипным грузом на паллетах. Самый последний груз достается первым – по принципу стека.

Мобильные стеллажи. Это передвижная система с большой плотностью загрузки товара. Товар загружается в глубину вертикальными рядами в таре, упаковках или паллетах один на одном, и сбоку ряд подпирается (или разделяется) передвижными вертикальными разделительными полосами или стойками. Так система подстраивается под ширину каждого вертикального ряда с грузом.

Из таких разнообразных стеллажных конструкций можно подобрать самую эффективную систему складировании для любой отрасли.