Как выбрать кухонный нож и какие есть их виды

У каждой хозяйки должен быть нож. При этом одного, как правило, недостаточно. Ведь для каждого продукта присутствует свой вид ножа в кухонном пространстве. Некоторые учитывают этот нюанс.

А вот иные и вовсе не знают о разновидностях и правилах выбора. В процессе выбора специалисты рекомендуют обращать особое внимание на такие параметры как материал производства, предназначение и длина лезвия, материал рукоятки и удобство использования. Широкий выбор кухонных ножей представлен на сайте https://domomania.pro/catalog/nozhi/.

Разновидности

В современном мире присутствует большое количество видов ножей для кухни. Но наиболее популярными являются:

Поварский шеф-нож. Этот вариант является универсальным и может без проблем на кухне заменять иные типы ножей. Многие мастера готовят пищу только с его помощью. Этот нож в процессе работы является очень удобным несмотря на свои габариты и массу. Лезвие имеет длину от 18 до 25 сантиметров. оно должно обладать высокими показателями прочности и хорошей заточкой.

Хлебный нож имеет зазубренные лезвия. По длине они могут достигать 21 сантиметра. лезвие напоминает ножовку. Оно обработано серейторной заточкой. Мякоть хлеба, который режется таким ножом, не крошится, но довольно просто разрезается.

Нож, предназначенный для очистки овощных культур. Его лезвие имеет длину всего в 8 сантиметров. благодаря небольшим размерам порезка осуществляется довольно просто.

Но это не все присутствующие варианты ножей. В магазинах есть ещё много их видов. Классический вариант ножа имеет лезвие около 15 сантиметров с обычной формой.

Подходит подобный нож как для овощных культур, так и для мясных продуктов. Особых навыков в процессе работы с ним не требуется. Но нужно помнить, что подобный вариант не справится с порезкой сильно мягких или же твёрдых продуктов.

Одним из видов ножей является и картофелечистка, которая присутствует практически в каждом доме. С его помощью можно быстро и без усилий удалять кожуру с поверхности овощей или же фруктов. Благодаря поворотной головке рука человека в процессе работы меньше устаёт.

Кухонный топорик имеет широкое лезвие в виде квадрата с габаритами до 18 сантиметров. для порезки мяса этот тип является незаменимым.

Помимо этого, можно в ассортименте встретить филейный и бутербродный, сырный и нож-сантоку, нож для огурцов и для вырезания полости, нож-сечку. Также имеется нож для разрезания пиццы и сашими. Специалисты в современном мире насчитывают примерно 200 типов различных ножей.