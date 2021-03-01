Как выбрать курсы по таргетированной рекламе?

На сегодняшний день недостаточно обычных рекламных методов, чтобы гарантированно продвинуть товар или услугу в интернете, и требуется навык по таргетированной рекламе.

Вот почему многим будет интересно и полезно узнать о том, как грамотно подобрать курсы по такой рекламной методике, узнав о конкретных онлайн-школах, а также и о том, что они предлагают своим клиентам. 10 лучших курсов по таргетированной рекламе собраны в удобной подборке на сайте https://tutortop.ru/courses_selection/kursy_po_targetirovannoj_reklame/.

Какие есть школы и что предлагают

Skillbox предоставляет сразу несколько курсов на эту тему. Для тех, кто уже владеет некоторыми навыками, но хочет достичь большего, подойдет вариант “Таргетолог PRO”, длящийся три с половиной месяца. Тем же, кто начинает, подойдет “Таргетолог с нуля”, также длящийся три с половиной месяца, а также “Профессия таргетолог c нуля до PRO”, продолжительность которого – два года.

IMBA предлагает курс “Таргетированная реклама”, освоить который предлагается за три с половиной месяца.

Нетология может предложить не менее качественный курс “Таргетолог”, обучение продлится девять месяцев.

Год обучения на “Факультете таргетированной рекламы” предлагает geekbrains. Больше информации можно найти на хорошем агрегаторе онлайн-курсов.

Что лучше выбрать

Важно учесть несколько критериев.

Во-первых, довелось ли прежде обучаться чему-то в конкретной школе или же нет, если уже был положительный опыт в конкретном месте, лучше там и обучаться таргетированной рекламе.

Потому что в этом случае многие методики, применяемые там, будут уже привычны, и будет проще сконцентрироваться на освоении материала.

Если же прежде такого опыта не было, стоит сначала почитать отзывы о каждой конкретной школе, чтобы прийти к выводу, что больше нравится.

Это важно, ведь обучение должно быть максимально комфортным. Кроме того, не стоит забывать о факторе стоимости, которая различается. Конечно, важно понимать, что это различие не всегда обусловлено разницей в качестве обучения, просто некоторые школы существуют дольше и успели сделать себе более громкое имя, чем другие.

Для того чтобы выбрать оптимальный курс по таргетированной рекламе, стоит обращать внимание на то, как отзываются о школе клиенты и партнеры.

А для этого не помешает почитать их мнения на различных интернет-ресурсах, но важно, чтобы эти сайты и веб-приложения были независимы. После прочтения некоторого количества таких отзывов можно будет сделать выводы о компании и о том, какие результаты можно будет получить, обратившись туда.