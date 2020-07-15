Как выбрать контактные линзы для глаз

На первый взгляд может показаться, что выбор линз для глаз является очень простой задачей. Но это далеко не так. Одинаковыми они являются лишь с виду. А вот в процессе выбора следует брать во внимание большое количество характеристик. В противном случае может наблюдаться ухудшение зрения. В первую очередь стоит обращать внимание на цвет и период ношения, предназначение и жёсткость, материал производства и оптическую силу.

Но изначально стоит проконсультироваться со специалистом и пройти осмотр. После этого во внимание также берутся такие показатели, как зрение периферическое и число диоптрий, работа глазных мышц и кривизна роговицы, а также внутриглазное давление. Приобретать линзы можно после того, как будет получен рецепт от врача. Широкий выбор контактных линз по выгодным ценам предлагает салон оптики https://optic-lab.ru/.

Стоит заметить, что подбирать линзы самостоятельно может быть опасно. Это связано с тем, что человек не всегда осведомлён про свои болезни. А при некоторых ношение контактных линз категорически противопоказано.

Не рекомендуется носить линзы в том случае, если имеются аллергические проявления и глаукома, воспалительные процессы глазного аппарата и нарушение при выработки слезы, косоглазие и подвывих хрусталика.

Параметры выбора

Линзы могут быть созданы из гидрогеля либо же гидрогеля с добавлением силикона. Возможность пропускания кислорода является основным параметром таких материалов. Крепление линзы осуществляется на роговицы. В процессе выбора стоит опираться на то количество диоптрий, которые порекомендовал специалист.

В зависимости от фактуры линзы могут быть мягкими и жёсткими. Благодаря жёстким изделиям возможно исправить большое количество глазных дефектов. Они обеспечивают постоянную точную оптику.

Помимо этого, у них продолжительный период эксплуатации, устойчивость к фиксации. Они подходят для терапии болезней сетчатки с роговицей, на себе собирают небольшое количество отложений белкового типа, создаются в незначительном диаметре.

Подобные варианты разрешается носить около 18 часов. По истечении времени их лучше поместить в специально предназначенный раствор.

А вот в изделиях мягкого типа процент содержания воды довольно высокий. Благодаря этому они максимально комфортные в процессе ношения. Но период допустимого применения существенно сокращается.

Они при ношении не чувствуются, но требуют к себе максимально бережного отношения. Подбор нужно осуществлять таким образом, чтобы роговица была покрыта полностью. При этом их ассортимент является очень разнообразным.