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Как выбрать контактные линзы для глаз

15 июля 2020

На первый взгляд может показаться, что выбор линз для глаз является очень простой задачей. Но это далеко не так. Одинаковыми они являются лишь с виду. А вот в процессе выбора следует брать во внимание большое количество характеристик. В противном случае может наблюдаться ухудшение зрения. В первую очередь стоит обращать внимание на цвет и период ношения, предназначение и жёсткость, материал производства и оптическую силу.

Но изначально стоит проконсультироваться со специалистом и пройти осмотр. После этого во внимание также берутся такие показатели, как зрение периферическое и число диоптрий, работа глазных мышц и кривизна роговицы, а также внутриглазное давление. Приобретать линзы можно после того, как будет получен рецепт от врача. Широкий выбор контактных линз по выгодным ценам предлагает салон оптики https://optic-lab.ru/.

Стоит заметить, что подбирать линзы самостоятельно может быть опасно. Это связано с тем, что человек не всегда осведомлён про свои болезни. А при некоторых ношение контактных линз категорически противопоказано.

Не рекомендуется носить линзы в том случае, если имеются аллергические проявления и глаукома, воспалительные процессы глазного аппарата и нарушение при выработки слезы, косоглазие и подвывих хрусталика.

Параметры выбора

Линзы могут быть созданы из гидрогеля либо же гидрогеля с добавлением силикона. Возможность пропускания кислорода является основным параметром таких материалов. Крепление линзы осуществляется на роговицы. В процессе выбора стоит опираться на то количество диоптрий, которые порекомендовал специалист.

В зависимости от фактуры линзы могут быть мягкими и жёсткими. Благодаря жёстким изделиям возможно исправить большое количество глазных дефектов. Они обеспечивают постоянную точную оптику.

Помимо этого, у них продолжительный период эксплуатации, устойчивость к фиксации. Они подходят для терапии болезней сетчатки с роговицей, на себе собирают небольшое количество отложений белкового типа, создаются в незначительном диаметре.

Подобные варианты разрешается носить около 18 часов. По истечении времени их лучше поместить в специально предназначенный раствор.

А вот в изделиях мягкого типа процент содержания воды довольно высокий. Благодаря этому они максимально комфортные в процессе ношения. Но период допустимого применения существенно сокращается.

Они при ношении не чувствуются, но требуют к себе максимально бережного отношения. Подбор нужно осуществлять таким образом, чтобы роговица была покрыта полностью. При этом их ассортимент является очень разнообразным.



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