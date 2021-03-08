Как выбрать кофе в зернах

Многие люди привыкли свой день начинать с чашечки ароматного кофе. Ведь этот напиток помогает пробудиться и расслабиться одновременно. На прилавках торговых точек можно найти множество различных сортов. Все они отличаются вкусовыми качествами и составляющими, местом происхождения и способом обработки.

Стоит заметить, что один и тот же напиток у различных особей может вызывать разные чувства. Кто-то будет просто без ума от такого напитка, а кому-то он попросту не понравится.

Это связано с различными человеческими предпочтениями и вкусовыми качествами. Есть те люди, которые отдают предпочтение более лёгкому напитку. Иные предпочитают крепкие напитки. В широком ассортименте кофе в зернах предлагает интернет магазин кофе coffee-craft.com.ua.

Параметры выбора

В процессе выбора кофе в зёрнах стоит особое внимание обращать на качество упаковки.

При фасовании могут быть применены самые разнообразные материалы: фольгированные и бумажные, полиэтиленовые пакеты, банки из алюминия и стекла, пакеты с наличием специально предназначенной застёжки-клапана.

Стоит помнить о том, что в бумажной упаковке кофе продолжительное время не может сохраняться. Это связано с тем, что воздух туда проникает очень быстро из-за плохой герметичности. Вкус после проникновения воздуха внутрь будет отличаться от прежнего.

В полиэтиленовых пакетах кофе также не рекомендовано хранить долго. Ведь аромат и вкус кофе может смениться при проникновении светового потока. Самым распространённым типом упаковки для кофе является пакет с клапаном.

Именно таковыми пользуются производители, которые за качественными характеристиками правильно следят. Благодаря подобной упаковке воздух и световой поток внутрь не проникают.

Эксклюзивные сорта премиум класса могут быть упакованы в бочки или же банки из алюминия. Такие сорта будут отличаться повышенной стоимостью. При выборе также необходимо учитывать и период хранения кофе. Как правило, он колеблется в пределах 12 – 24 месяцев.

На таре подобная информация указывается в обязательном порядке. Все зёрна кофе подразделены на два основных типа: Робуста и Арабика. Большая часть плантаций приходится на Арабику.

Но к погодным условиям он является более прихотливым. Помимо этого, нужно уделить внимание и самим зёрнам. Качественное кофе проходит на плантациях тщательный отбор.

Также каждый сорт имеет свои особенности обжаривания и приготовления. На это тоже стоит обратить особое внимание при выборе напитка.