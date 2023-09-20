Как выбрать ключевые слова для продвижения сайта

Ключевые слова определяют диапазон охвата аудитории и успешность продвижения сайтов. Они должны учитывать несколько критериев, относящихся к целевой аудитории. А поможет их определить сервис Яндекс.Вордстат.
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Чем определяются ключевые запросы
Они отбираются критериями по типу информации, частоте поступлений, и локации.
Тип данных
По этому критерию запросы-слова могут быть:
- Информационными, несущими новостной и познавательный подтекст. С их помощью продвигаются блоги, СМИ, информационные сайты.
- Транзакционными – поисковыми для покупок товаров и услуг. На них идет продвижение коммерческих сайтов.
- Навигационными. По ним ищутся компании, организации, сервисы. Двигаются отзывные сайты.
Частота запросов
Один из решающих критериев определения слов на разных этапах движения в поиске:
- Высокочастотные – которые больше всего встречаются по теме.
- Среднечастотные – менее популярные.
- Низкочастотные – меньше всего встречающиеся по теме.
Для каждой темы пороги этих критериев разные, поэтому они относительные.
Около половины слов в поиске – уникальные, не находящиеся в системе постоянно.
Геозависимые ключи
Они могут быть зависимыми от локации и независимыми.
- К зависимым относятся ключи, привязываемые в поиске к городам и регионам.
- К независимым относятся не привязываемые к конкретному месту, или охватывающие их все.
Кроме этих основных, ключи отличаются по языку, сезонности, поисковой стадии, коммерческой привлекательности.
Как отбирать ключи
Следует придерживаться правил:
- Коммерческому сайту не подойдут информационные ключи, нужны транзакционные, призывающие к купле-продаже.
- Релевантность уровню бизнеса. К дорогим товарам не применять категории «не дорогой», «дешевый».
- При подборе ключей учитывать свой регион, и не учитывать критерии по чужим локациям. Иначе будут поступать пустые звонки и запросы.
- Во время активного продвижения использовать запросы всей частотности.
- Выбранные ключи нужно тестировать в быстро реагирующей контекстной рекламе. Если реклама работает, эти слова использовать в продвижении. Если нет – менять слова.
- Учитывать сезонность. Для продаж зимой начинать с осени.
- Периодически сверять частотность ключей. Она может меняться.
Кроме того, нужно регулярно ключи обновлять.
Вводить новые эффективно работающие, а слабые убирать.
Поиск ключевых слов
Они определяются с помощью инструментов в сети. Самый популярный – Яндекс. Вордстат. Он покажет, сколько раз искали слово или фразу в месяц, по городам и странам. Покажет частоту запросов.
Сервис promopult покажет близость сайта к ТОП-10. Топвизор будет мониторить позиции сайта.