Как выбрать ключевые слова для продвижения сайта

Ключевые слова определяют диапазон охвата аудитории и успешность продвижения сайтов. Они должны учитывать несколько критериев, относящихся к целевой аудитории. А поможет их определить сервис Яндекс.Вордстат.

Чем определяются ключевые запросы

Они отбираются критериями по типу информации, частоте поступлений, и локации.

Тип данных

По этому критерию запросы-слова могут быть:

Информационными, несущими новостной и познавательный подтекст. С их помощью продвигаются блоги, СМИ, информационные сайты.

Транзакционными – поисковыми для покупок товаров и услуг. На них идет продвижение коммерческих сайтов.

Навигационными. По ним ищутся компании, организации, сервисы. Двигаются отзывные сайты.

Частота запросов

Один из решающих критериев определения слов на разных этапах движения в поиске:

Высокочастотные – которые больше всего встречаются по теме.

Среднечастотные – менее популярные.

Низкочастотные – меньше всего встречающиеся по теме.

Для каждой темы пороги этих критериев разные, поэтому они относительные.

Около половины слов в поиске – уникальные, не находящиеся в системе постоянно.

Геозависимые ключи

Они могут быть зависимыми от локации и независимыми.

К зависимым относятся ключи, привязываемые в поиске к городам и регионам.

К независимым относятся не привязываемые к конкретному месту, или охватывающие их все.

Кроме этих основных, ключи отличаются по языку, сезонности, поисковой стадии, коммерческой привлекательности.

Как отбирать ключи

Следует придерживаться правил:

Коммерческому сайту не подойдут информационные ключи, нужны транзакционные, призывающие к купле-продаже.

Релевантность уровню бизнеса. К дорогим товарам не применять категории «не дорогой», «дешевый».

При подборе ключей учитывать свой регион, и не учитывать критерии по чужим локациям. Иначе будут поступать пустые звонки и запросы.

Во время активного продвижения использовать запросы всей частотности.

Выбранные ключи нужно тестировать в быстро реагирующей контекстной рекламе. Если реклама работает, эти слова использовать в продвижении. Если нет – менять слова.

Учитывать сезонность. Для продаж зимой начинать с осени.

Периодически сверять частотность ключей. Она может меняться.

Кроме того, нужно регулярно ключи обновлять.

Вводить новые эффективно работающие, а слабые убирать.

Поиск ключевых слов

Они определяются с помощью инструментов в сети. Самый популярный – Яндекс. Вордстат. Он покажет, сколько раз искали слово или фразу в месяц, по городам и странам. Покажет частоту запросов.

Сервис promopult покажет близость сайта к ТОП-10. Топвизор будет мониторить позиции сайта.