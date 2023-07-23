Как выбрать игровую клавиатуру

Для настоящего геймера игровая клавиатура больше чем просто аксессуар ведь она может сделать игру комфортней и результативнее. Выбирать такой девайс следует исходя из личных предпочтений, но есть стандартные советы, которые помогут в решение.

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Виды игровых клавиатур и их особенности

Мембранные игровые клавиатуры самые популярные поскольку имеют резиновый купол, имеющий минимальную длину хода клавиши.

Такой девайс обеспечивает тихое нажатие клавиш даже при быстрой игре. За счет низких клавиш и короткой длине их хода действия в игре можно производить быстрее. Также мембранная клавиатура не боится воды, что продлевает ее срок службы.

Механическая клавиатура также имеет спрос среди геймеров за счет тактильного ощущения на клавиши и понимания времени отклика. Большой выбор моделей таких клавиатур позволяет подобрать необходимый девайс под собственные способности. Также есть комбинированные модели стоящие дороже, но объединяющие в себе все преимущества обоих видов.

Исходя из чего следует выбирать игровую клавиатуру

Выбирая игровую клавиатуру необходимо обратить внимание на дополнительные клавиши, которые могут понадобиться геймеру. К таким клавишам могут относиться быстрое пополнение здоровья и другие в зависимости от игрового процесса.

Лучше всего для геймера подойдет полноразмерная модель клавиатуры с полным содержанием всех клавиш в 104 кнопки. Есть также компактные модели, но ими редко пользуются из-за неудобства во время игры.

Раскладка клавиш играет большее значение при выборе клавиатуре. Каждый геймер для себя выбирает необходимую форму под пальцы рук, чтобы нужные клавиши всегда быстро зажимались. Материалов из которых делаются клавиатуры очень обширны, но основным остается пластик проверенный временем.

В игровой клавиатуре обязательно должна быть подставка, для кисти которая обеспечивает комфортную игру даже на протяжении длительного времени.

Подсветка в игровой клавиатуре сделана не для красоты, а быстрого нахождения необходимых клавиш. Геймеры часто играют в темноте где нужно видеть клавиши и быстро реагировать на игровые процессы.

Игроки могут самостоятельно выбирать тип подсветки и осветить только необходимые клавиши для определенной игры. Таким образом игра становится продуктивнее и интересней. Дизайн клавиатуры зависит от личных предпочтений геймера и помогает почувствовать себя уверенным во многих игровых баталиях.