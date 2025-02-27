Как выбрать gps трекер для автомобиля

GPS трекер – прибор, который поможет отследить местоположение. Этот инструмент пригодится не только в мобильном устройстве, но и в автомобиле.

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На что стоит обратить внимание

Производитель. Гарантия качества может быть только у известной марки. Не стоит отдавать предпочтение предложениям «подешевле». Есть высокий риск получить нерабочее оборудование.

Емкость батареи. Необходимо выбирать тот трекер, который может быть использован на протяжении длительного времени. Лучше всего выбрать тот, у которого отображается оставшийся процент заряда.

Удобство способа активации. Их всего три: мобильное приложение, официальный сайт, а также SMS.

Если трекер предназначен для личного транспортного средства, то стоит рассмотреть размеры устройства. Они должны быть компактными, чтобы легко помещаться в салон.

Чтобы скрыть технику от злоумышленников, необходимо выбрать трекер без антенн.

Нельзя забывать и об экстремальных условиях. Если в местности повышенная влажность, то следует выбрать герметичное устройство. В противном случае есть риск поломки.

Некоторые трекеры обладают опцией подсчета контроля топлива, пробега и моточасов. Хорошо подойдет тем, кому необходима оптимизация автопарка.

Какими функциями должен обладать gps трекер