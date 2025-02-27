Как выбрать gps трекер для автомобиля
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Как выбрать gps трекер для автомобиля

27 февраля 2025

GPS трекер – прибор, который поможет отследить местоположение. Этот инструмент пригодится не только в мобильном устройстве, но и в автомобиле.

GPS модули и GSM маяки StarLine в широком ассортименте представлены в интернет-магазине https://luidorservis.ru/catalog/starline_gps_gps_glonass_mayaki_moduli_priemniki_antenny/.

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На что стоит обратить внимание

  • Производитель. Гарантия качества может быть только у известной марки. Не стоит отдавать предпочтение предложениям «подешевле». Есть высокий риск получить нерабочее оборудование.
  • Емкость батареи. Необходимо выбирать тот трекер, который может быть использован на протяжении длительного времени. Лучше всего выбрать тот, у которого отображается оставшийся процент заряда.
  • Удобство способа активации. Их всего три: мобильное приложение, официальный сайт, а также SMS.
  • Если трекер предназначен для личного транспортного средства, то стоит рассмотреть размеры устройства. Они должны быть компактными, чтобы легко помещаться в салон.
  • Чтобы скрыть технику от злоумышленников, необходимо выбрать трекер без антенн.
  • Нельзя забывать и об экстремальных условиях. Если в местности повышенная влажность, то следует выбрать герметичное устройство. В противном случае есть риск поломки.
  • Некоторые трекеры обладают опцией подсчета контроля топлива, пробега и моточасов. Хорошо подойдет тем, кому необходима оптимизация автопарка.

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Какими функциями должен обладать gps трекер

  • Контроль параметров движения. Прибор должен точно определять текущую скорость. Таким образом можно минимизировать нарушения. А для безопасности и страховых случаев можно выбрать технику с фиксацией резких торможений и ускорений.
  • Разумеется, важна и геолокация. Трекер должен определять точное местоположение. Допустимая погрешность составляет максимум два метра.
  • Возможность просмотра маршрута. Некоторые устройства могут открыть доступ к просмотру дороги на детализированной карте.
  • Обязательно должны быть антиугонные функции. Они оповещают о несанкционированном вождении, записи данных при потере связи. Как правило, в них включена защита от попыток отключения трекера.
  • Также важна опция дистанционного управления через мобильное приложение.
  • Стоит обратить внимание на модель, оснащенную встроенным аккумулятором для длительной работы. В некоторых устройствах может быть дополнительный режим энергосбережения.
  • Расширенный список платформ для использования. Это позволит управлять трекером на любом устройстве.
  • В приборе важна специальная кнопка SOS. Так что лучше выбрать модель с данной функцией.



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