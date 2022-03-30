Интерес к рынку Форекс периодически то возрастает, то снижается. Как правило, это обусловлено какими-то внешними факторами, глобальными событиями, сильно влияющими на курсы валют, уровень безработицы. Последнее мотивирует людей к поиску каких-то других дополнительных или новых источников заработка.

И Форекс для этого прекрасно подходит. Для того, чтобы обычный человек мог работать там, ему необходимо иметь лицензию брокера. Это дорого, долго и не всегда требуется, если только человек не планирует связывать свою основную профессиональную деятельность с трейдингом. Проблема решается намного проще – через услуги посредника.

В данном случае это Форекс брокер. Его нужно выбирать тщательно. Найти описания и отзывы про форекс-брокеров и другие различные финансовые организации можно на сайте invest-mate.com.

Кто такой Форекс брокер

Это может быть частное лицо или организация, у которого есть официальная действующая брокерская лицензия, дающая право осуществлять сделки на рынке Форекс.

Частное лицо с такими нагрузками не справиться, если он работает с большим числом клиентов. Поэтому, лучше иметь дело со специализированной организацией. Раньше для того, чтобы купить или продать валюту, трейдер звонил брокеру и тот уже выполнял его поручения.

Сейчас связываться с живым человеком – сотрудником брокерской фирмы не нужно. Клиент просто скачивает специальную программу или приложение, которое ему предоставляет компания-брокер. Это торговая платформа, где он видит все актуальные графики, их движение, баланс на торговом счете.

Здесь же есть весь необходимый функционал для осуществления торговли. Это быстро и удобно, очень просто. Однако, перед тем, как начать работать, следует изучить внимательно информацию о самой бирже и том, как все устроено, от чего зависят курсы, что на них влияет.

Как выбрать Форекс брокера

Один из самых важных этапов на пути к торговле на Форекс – это выбор брокера.

От него зависят условия торговли, безопасность и надежность. Задача заключается не только в том, чтобы найти и выбрать самые выгодные условия, но и обезопасить себя.

В этой сфере огромное число мошенников. Ни в коем случае нельзя попадаться в их лапы. Иначе придется распрощаться со своими деньгами. При выборе брокера Форекс необходимо обратить внимание на следующие ключевые параметры:

Репутация компании, отзывы, присутствие в рейтингах

Минимальный депозит для новичков

Условия предоставления услуг

Способы пополнения торгового счета и вывода средств

Дополнительные услуги

Размер предоставляемого маржевого плеча и многое другое.

Можно для начала, если трейдер новичок, торговать на демо-счете, чтобы обрести необходимый набор навыков.

Затем, когда появится больше уверенности, переходить на реальный счет.