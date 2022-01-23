Как выбрать горные лыжи в прокате

В последнее время особой популярностью пользуются именно горнолыжные курорты. Обусловлено это тем, что здесь можно отлично покататься, интересно провести время.

Но для того чтобы от занятий на лыжах получить максимальный результат, следует правильно и грамотно выбирать инвентарь. Сделать это несложно, если знать, на что обратить внимание. Взять в прокат горные лыжи и сноуборды в Красной Поляне и Роза Хуторе можно в компании https://familyski.ru/.

Основные параметры

Сейчас существует несколько ключевых параметров, на которых стоит сосредотачивать наиболее пристальное внимание.

Длина

Этот параметр считается наиболее значимым.

От того, насколько правильно определен этот параметр, зависит и то, насколько удобно человеку будет кататься. К примеру, если нужно постоянно маневрировать, то стоит выбирать лыжи, отличающиеся небольшой длиной.

Они же идеально подойдут для преодоления небольших препятствий, маленьких склонов.

Что же касается лыж, длина которых довольно большая, то они применяются для больших горок.

Ширина

Чтобы правильно определить этот параметр, профессиональные лыжники и спортсмены должны принимать во внимание состояние и качество снега.

К примеру, для рыхлого снега отлично подойдут более широкие лыжи. Они же применяются и в случае, если нужно преодолевать трассы, которые еще не были хорошо исследованы.

Широкие лыжи обладают следующими параметрами:

Стабильность.

Устойчивость.

Удобство использования.

Их нередко применяют для того, чтобы обучиться езде на лыжах.

Для того чтобы преодолевать неровные трассы, на которых присутствуют перепады, кусочки льда либо же другие препятствия, следует выбирать менее широкие модели.

Для того чтобы правильно сделать выбор, стоит обратить внимание на основные показатели, на условия использования.

Степень жесткости

Для того чтобы правильно определить этот параметр, профессионалы советуют обращать внимание на опыт, на уровень спортсмена.

Для настоящих профессиональных спортсменов требуются жесткие ложи, поскольку они позволяют перемещаться на довольно высокой скорости. Кроме того, изделия такого типа способствуют упрощенному прохождению поворотов, а также более активному разгону.

Что же касается мягких лыж, то они выделяются простотой использования, а также отличными амортизационными свойствами.

Поэтому подобные изделия нередко используют новички.

Чтобы сделать выбор в пользу требуемых лыж, следует правильно проводить оценку изделий.