идеи за чашечкой кофе

Как выбрать элитную люстру?

26 декабря 2019

Стиль и дизайн дома зависит от многих показателей и одним из них является люстра. Правильно подобранное осветительное оборудование поможет не только дополнить общий образ квартиры, но и правильно распределить свет.

Если вы собираетесь купить элитную люстру для своего дома, то в качестве варианта стоит посетить самый крупный гипермаркет освещения “ОгниСвета”, где каждый покупатель сможет подобрать для себя именно то, что его интересует.

Как правильно подобрать люстру

Если вы решили приобрести элитную люстру в дом или квартиру, то здесь важно учитывать множество факторов. В первую очередь важно просчитать общую площадь помещения, высоту потолков, общий дизайн и стиль комнаты.

Все это самостоятельно сделать проблематично, так как не каждый имеет соответствующие знания и умения, лучше довериться специалистам. Если же вы все-таки решили сами подбирать люстру, то вам нужно смотреть на такие показатели:

  • Общий размер конструкции;
  • Стиль люстры;
  • Количество используемых плафонов;
  • Материал изготовления.

Особенности подбора

Что касается общего размера люстры, то здесь все предельно просто, она должна подходить по параметрам имеющегося помещения. Перед походом в супермаркет можно взять рулетку и примерно промерить высоту, ширину и общую площадь комнаты.

Имея такую информацию вам любой продавец консультант сможет порекомендовать тот размер, который идеально подойдет. Не стоит самостоятельно стараться выбирать из огромного изобилия, так как только идеально подобранная конструкция сможет не только хорошо вписаться в общий дизайне интерьера, но и дополнить его.

Что касается стиля люстры, то здесь все зависит от общего дизайна интерьера. Если вы предпочитаете прованс, то это один вариант конструкции, для любителей классики совершенно другой, а те, у кого квартира сделана в хай-тэк стиле, там конструкция будет абсолютно другой.

Вариантов много и можно подобрать, что нужно в соответствии с пожеланиями и предпочтениями заказчика.

Что касается количества плафонов, то здесь выбор на прямую зависит от самого покупателя. Даже с одним плафоном люстра может давать большое количество света, если использовать при этом соответствующий элемент. Многим нравится использовать конструкции на три и больше плафонов, выбирает каждый по своему вкусу.

Материал изготовления может быть разных начиная от дерева и заканчивая кованной сталью, здлесь все зависит от составленного проекта дизайнером. Правильно подобранный осветительный прибор сможет не только дать достаточное количество света, но и дополнить общий вид дома.



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