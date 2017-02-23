Как выбрать чемодан на колесах?

В любом путешествии нас всегда сопровождает большое количество вещей. Следовательно, необходим способ, который бы позволил должным (в целости и сохранности) всё перевезти.

Таким способом становится вместительный чемодан. В последнее время большой популярностью стали пользоваться чемоданы на колёсиках в виду своей практичности и простоты транспортировки в условиях огромных аэропортов. Купить чемодан Киев предлагает по наиболее доступной цене.

Главные критерии выбора туристического чемодана

При выборе настоятельно рекомендуется обращать внимание на следующие аспекты:

габариты (чем больше габариты, тем больше будет вес чемодана в загрузке);

материал;

качество замков;

общая жёсткость корпуса;

материал роликов.

Дело в том, что в случае большого веса чемодана (перевеса), компания-перевозчик может отказаться грузить его в самолёт. В этом случае придётся отправлять чемодан специализированной фирмой, что естественно, существенным образом ударит по бюджету.

Материал чемодана имеет значение. Большой популярностью пользуются пластиковые модели. Ведь они дополнительно способы обеспечить необходимый уровень жёсткости для сохранности хрупких вещей внутри.

Замки – это первое, что приходит в негодность. Потом ролики. Следовательно, замки лучше выбирать металлические. Если они недостаточно комфортно застёгиваются (заедают), имеет смысл смазать их обыкновенным кремом.

Ролики чемодана: как не обращать на себя всеобщее внимание

Дешёвые модели использую пластиковые ролики. Их отличие заключается в чрезмерной жёсткости. Между тем, во время движения они издают невероятно громкий звук. Можете быть уверены в том, что используя такой чемодан, Вы будете находиться в центре внимания окружающих.

Кроме того, при перемещении чемодана по лестнице, пластиковые ролики от нагрузки (механических ударов о ступени) могут треснуть.

Иначе дела обстоят в отношении каучуковых роликов. Они значительно лучше переносят нагрузку. Большинство качественных чемоданов располагают следующей конструкцией – ролики, как бы утоплены внутри корпуса чемодана.

Это позволяет достичь максимально прочности, а также эффективно снизить риски повреждения.

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В видео будут даны практические советы по выбору чемодана на колёсиках: