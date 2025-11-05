Как встроить онлайн-чат техподдержки для сайта

С помощью чата онлайн на сайте посетители могут быстро и удобно связываться с менеджерами, получать помощь и справочную информацию.

Он работает с шаблонами сообщений и автоматическими ответами, а также подключает связь с оператором.

Как встраивается чат на сайте

Чтобы форма связи с поддержкой заработала, необходимо выполнить последовательность действий:

Подобрать соответствующего сервиса-поставщика приложения. Например, обратный звонок и Чат на сайт Envybox реализует живое приглашение и персонализацию, эффективное общение. Платформы отличаются базой – от элементарных виджетов до систем в комплексе с работающей CRM. Необходимость определенных вариантов выбора зависит от потребностей проекта заказчика, и потенциального масштабирования на перспективу.

Нужна регистрация в выбранном сервисе. После авторизации будет создан ваш персональный аккаунт, из которого можно будет управлять подключениями и настройками приложения.

Из личного кабинета (компании или физического лица) будет получен код для установки. После его ввода нужно следовать алгоритму применения скрипта главной страницы сервиса. Он ставится до закрывающего код на сайте тега </head>. Последовательность и состав действий установки отличается в зависимости от того, какая CMS-платформа поставлена на ресурсе (Вордпресс, Тильда и другие).

После установки чат (онлайн-консультант) нужно настроить. Настраиваются такие параметры, как внешнее оформление, общий вид, форма кнопки чата, длительность пауз с ожиданием ответов оператора, другие.

Дальше настраиваются каналы по распределению диалогов в зависимости от тем или пользователей между операторами и менеджерами.

Установленный и настроенный чат тестируется на корректность работы без сбоев и ошибок или зависаний. Отправляются тестовые сообщения, отслеживается обратная связь. Исправляются неполадки.

Чат сможет имитировать ответ, написанный от живых людей-менеджеров.

В чате от Envybox параллельно общению подбирается информация о пользователе для релевантного общения.

Как настраивается чат

В настройках из личного кабинета по вкладке чата производятся настройки:

Внешнего вида по цвету, фону, виду приветствия – в соответствии со стилем сайта.

Кнопки – по виду его иконки, местоположению.

Ожидания ответов. Настраивается в зависимости от алгоритма работы операторов. Об этом пишется в чате.

Финал разговора. По запросу пользователя, сообщения могут дублироваться на адрес его почты.

После разговора обычно пользователю предлагается оценить, как работали операторы.