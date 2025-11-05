Как встроить онлайн-чат техподдержки для сайта

С помощью чата онлайн на сайте посетители могут быстро и удобно связываться с менеджерами, получать помощь и справочную информацию.
Он работает с шаблонами сообщений и автоматическими ответами, а также подключает связь с оператором.
Как встраивается чат на сайте
Чтобы форма связи с поддержкой заработала, необходимо выполнить последовательность действий:
- Подобрать соответствующего сервиса-поставщика приложения. Например, обратный звонок и Чат на сайт Envybox реализует живое приглашение и персонализацию, эффективное общение. Платформы отличаются базой – от элементарных виджетов до систем в комплексе с работающей CRM. Необходимость определенных вариантов выбора зависит от потребностей проекта заказчика, и потенциального масштабирования на перспективу.
- Нужна регистрация в выбранном сервисе. После авторизации будет создан ваш персональный аккаунт, из которого можно будет управлять подключениями и настройками приложения.
- Из личного кабинета (компании или физического лица) будет получен код для установки. После его ввода нужно следовать алгоритму применения скрипта главной страницы сервиса. Он ставится до закрывающего код на сайте тега </head>. Последовательность и состав действий установки отличается в зависимости от того, какая CMS-платформа поставлена на ресурсе (Вордпресс, Тильда и другие).
- После установки чат (онлайн-консультант) нужно настроить. Настраиваются такие параметры, как внешнее оформление, общий вид, форма кнопки чата, длительность пауз с ожиданием ответов оператора, другие.
- Дальше настраиваются каналы по распределению диалогов в зависимости от тем или пользователей между операторами и менеджерами.
- Установленный и настроенный чат тестируется на корректность работы без сбоев и ошибок или зависаний. Отправляются тестовые сообщения, отслеживается обратная связь. Исправляются неполадки.
Чат сможет имитировать ответ, написанный от живых людей-менеджеров.
В чате от Envybox параллельно общению подбирается информация о пользователе для релевантного общения.
Как настраивается чат
В настройках из личного кабинета по вкладке чата производятся настройки:
- Внешнего вида по цвету, фону, виду приветствия – в соответствии со стилем сайта.
- Кнопки – по виду его иконки, местоположению.
- Ожидания ответов. Настраивается в зависимости от алгоритма работы операторов. Об этом пишется в чате.
- Финал разговора. По запросу пользователя, сообщения могут дублироваться на адрес его почты.
После разговора обычно пользователю предлагается оценить, как работали операторы.