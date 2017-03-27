Как вставить картридж в принтер?

Принтеры – устройства для выполнения печати информации на бумаге. Сегодня подобное оборудование находится практически в каждом офисе. Между тем, далеко не каждый пользователь принтера представляет себе, каким образом можно осуществить картридж, в котором и находится тонер.

Если Вы не знаете, где заправить картридж в Днепре, Вам всегда поможет Интернет. Настоятельно рекомендуется доверять заправку специалистам. Они используют лишь фирменные расходники. Это позволяет добиться максимального ресурса у картриджа. Однако, при этом всё равно придётся вставлять картридж в принтер самостоятельно. Ниже будут даны практические указания.

Использование инструкции: интуитивно понятная конструкция

Безусловно, если Вы не представляете себе, как вставить картридж обратно в печатающее устройство, рекомендуется предварительно ознакомиться с инструкцией. Если Вы не можете её найти в коробке от принтера, зайдите на официальный сайт производителя и по серийному номеру или названию модели найдите на неё техническую документацию (инструкцию).

Но на самом деле установка картриджа должна быть интуитивно понятной. Ниже будут представлены этапы установки:

распечатайте новый картридж;

удерживая в обеих руках, аккуратно взболтайте его;

не ставьте пальцы туда, откуда будет исходить краска;

установите картридж на направляющие рельсы и задвиньте его в устройство до характерного щелчка.

Крайне важно понимать, что распечатывать новый картридж необходимо прямо перед тем, как он будет установлен в печатающее устройство. В противном случае он начнёт пересыхать, и его ресурс будет сокращаться очень быстро.

Сложности, которые могут возникнуть с цветными принтерами

Действительно, принтеры могут быть не только чёрно-белыми, но и цветными. Они располагают всего несколькими цветами, которые в дальнейшем смешиваются для получения других оттенков.

Сложность заключается в том, что если перепутать местами цвета картриджей, то принтер не сможет осуществлять корректное смешивание цветов в дальнейшем при печати. Во время установки обратите внимание на цветной стикер.

Он должен присутствовать и на самом картридже и в посадочном гнезде печатающего устройства. Естественно, картридж с зелёными стикером устанавливается в посадочное гнездо, которое также обладает стикером такой же расцветки.

Если наблюдается некоторое затруднение и картридж не вставляется до конца, весьма вероятно, что Вы пытаетесь вставить его вверх ногами.

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В видео наглядно демонстрируется замена картриджа в принтере HP Deskjet 2050: