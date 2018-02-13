Как восстановить трудовую книжку

Трудовая книжка есть практически у каждого совершеннолетнего человека. Этот документ содержит информацию о том, где и когда он работал, а также здесь указываются причины увольнения.

К ведению и хранению трудовых книжек выдвигаются четкие требования, узнать о которых можно на сайте http://letip.ru/. Прежде всего это связано с тем, что данный документ дает право на получение пенсии по трудовому стажу или возрасту.

Способы восстановления трудовой книжки

Если вы потеряли трудовую книжку, то не стоит отчаиваться. Восстановить ее сложно, но вполне возможно. Существует несколько способов:

Если книжка была утеряна работодателем, то восстанавливать этот документ будет именно он. Для этого составляется заявка, которая направляется на предприятия, где работал владелец утраченной трудовой книжки. В ней указывается просьба о восстановлении необходимых записей. В случае, когда виновником утраты трудовой книжки является ее владелец, восстанавливать ее придется самому. Но не стоит самостоятельно делать записи в новой книжке, для этого потребуется обратиться в каждое из предприятий, где вы когда-то работали. Сотрудник отдела кадров внесет соответствующую запись и заверит ее печатью организации. Восстановление через пенсионный фонд осуществляется в том случае, если предприятие было ликвидировано. В этой организации сохраняются вся информация о местах, где работал человек. Для получения новой трудовой книжки нужно заполнить специальный бланк, после чего сотрудниками ПФ будет изготовлен новый документ.

Чтобы восстановить трудовую книжку потребуется приобрести новый бланк, затраты на его покупку ложатся на плечи виновника утраты документа.

Особенности получения дубликата трудовой книжки

Конкретная процедура выдачи дубликата трудовой может отличаться в зависимости от региона, где находится предприятие. Соответствующие записи должны быть сделаны в книгах учета трудовых книжек.

Если трудовая книжка не была утеряна, а просто закончилась, то нужно вшить в нее специальный вкладыш. Он также продается в канцелярских магазинах. Вкладыш обязательно должен быть вшит в основную трудовую книжку. В противном случае он будет признан недействительным.

Действующим законодательством не предусмотрено наказания за наличие двух трудовых книжек. Но если вдруг вы найдете старый документ после получения дубликата, не стоит пытаться использовать его по назначению. Если обман раскроется, то могут возникнуть проблемы с налоговыми службами.