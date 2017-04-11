Как увеличить конверсию интернет-магазина

Конверсия интернет-магазина – это процентное соотношение целевых (полезных) кликов к общему числу кликов за тот или иной период.

Другими словами, это то число переходов по ссылке на сайт вашего интернет магазина, которое трансформировалось в реализацию товара.

Несомненно, что конверсия интернет-магазина – это основной показатель прибыли и успешности его функционирования.

Мониторинг и увеличение конверсии интернет-магазина

Для того чтобы “держать руку на пульсе” вашего сайта, необходимо регулярно проводить мониторинг его конверсии.

Как правило, это можно осуществить с помощью интегрированных средств Google: Google AdWords или Google Analytics.

Среди многообразных способов по увеличению конверсии интернет-магазина можно отметить следующие:

SEO-оптимизация главных и продающих страниц сайта. На сайте должна быть только актуальная, интересная информация, побуждающая покупателя совершить покупку товара;

ключевые фразы, по которым потенциальный покупатель попал к вам в интернет-магазин, должны соответствовать содержимому;

сопровождайте покупателя соответствующими комментариями на каждом из этапов вплоть до окончательной оплаты заказа. Контент интернет-магазина должен быть максимально информативным;

формирование товаров на сайте по категориям и группам в целях удобной навигации;

предоставление возможности максимально просто оформить и оплатить заказ (без регистрации и внесения контактных данных);

горячие кнопки (“Оплатить заказ”, “Корзина”, “Бесплатная доставка”) должны присутствовать на любой странице сайта;

максимально простой интерфейс сайта и средства навигации товара;

размещение положительных отзывов покупателей;

по мере возможности, минимизируйте рекламу на страницах сайта.

Увеличение конверсии вашего интернет-магазина: доверьте это мероприятие нам

Мы оказываем услуги по мониторингу, поддержанию и увеличению конверсии вашего сайта. Штат нашего интернет-агентства составляют высококвалифицированные специалисты с навыками web-программирования и SEO-анализа.

Сотрудники нашего агентства обладают достаточными знаниями, необходимыми для продуктивной работы в системах по отслеживанию конверсии любого интернет-магазина, не зависимо от наполненности сайта и количества реализуемых единиц товара.

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Далее на видео вы можете более подробно ознакомиться с понятием конверсии интернет магазина.