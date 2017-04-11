Как увеличить конверсию интернет-магазина

Конверсия интернет-магазина – это процентное соотношение целевых (полезных) кликов к общему числу кликов за тот или иной период.
Другими словами, это то число переходов по ссылке на сайт вашего интернет магазина, которое трансформировалось в реализацию товара.
Несомненно, что конверсия интернет-магазина – это основной показатель прибыли и успешности его функционирования.
Мониторинг и увеличение конверсии интернет-магазина
Для того чтобы “держать руку на пульсе” вашего сайта, необходимо регулярно проводить мониторинг его конверсии.
Как правило, это можно осуществить с помощью интегрированных средств Google: Google AdWords или Google Analytics.
Среди многообразных способов по увеличению конверсии интернет-магазина можно отметить следующие:
- SEO-оптимизация главных и продающих страниц сайта. На сайте должна быть только актуальная, интересная информация, побуждающая покупателя совершить покупку товара;
- ключевые фразы, по которым потенциальный покупатель попал к вам в интернет-магазин, должны соответствовать содержимому;
- сопровождайте покупателя соответствующими комментариями на каждом из этапов вплоть до окончательной оплаты заказа. Контент интернет-магазина должен быть максимально информативным;
- формирование товаров на сайте по категориям и группам в целях удобной навигации;
- предоставление возможности максимально просто оформить и оплатить заказ (без регистрации и внесения контактных данных);
- горячие кнопки (“Оплатить заказ”, “Корзина”, “Бесплатная доставка”) должны присутствовать на любой странице сайта;
- максимально простой интерфейс сайта и средства навигации товара;
- размещение положительных отзывов покупателей;
- по мере возможности, минимизируйте рекламу на страницах сайта.
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Далее на видео вы можете более подробно ознакомиться с понятием конверсии интернет магазина.
Слишком все сложно как-то обыграно. На сколько я понял, это не просто просмотр, но и покупка. А как клиента привлекают в магазин — все знают. На сегодняшний день, это скидки, акции, розыгрыши призов. Ну и товар качественный.