Как устроиться на работу водителем такси без своего авто и что нужно знать о работе

В наше время работа водителем такси является универсальной вакансией, потому что доступна очень многим людям. Причём это могут быть не только традиционно мужчины, но и женщины, потому что их в последние годы за рулём не меньше.

Причин, по которым человек решился на работу в такси, может быть много. Правда большинство служб предпочитает нанимать тех водителей, у которых есть личный автомобиль. Что делать тем, кто хочет работать таксистом, но не имеет в наличии свою машину. Возможно ли это? Устроиться на работу водителем категории В в такси по Киеву можно на сайте https://taxi-work.kiev.ua/ru/.

Какие требования предъявляются к таксистам

Недостаточно просто уметь управлять автомобилем и иметь минимальный стаж вождения. Так как речь идет о пассажирских перевозках, требования к таксистам достаточно высокие потому что они отвечают за жизнь и безопасность клиентов, обеспечение комфортных условий во время поездки.

В большинстве служб такси предъявляются следующие требования к соискателям:

возраст старше 25 лет

водительский стаж минимум 5 лет

отсутствие судимостей, даже условных

наличие медицинской книжки со всеми необходимыми справками.

Если речь идет о большом городе, ценятся водители, которые хорошо знают его, умеют пользоваться GPS. Также в крупных городах ценится знание английского языка, потому что много иностранцев пользующихся услугами такси.

Отсутствие ДТП в водительском стаже тоже является огромным плюсом, потому что службам такси нужны аккуратные и ответственные сотрудники.

Как устроиться на работу таксистом без личного транспорта

Есть два основных варианта решения такой задачи:

работа в компании, которая предоставляет собственные машины

аренда автомобиля

Многие водители арендуют машины в специализированных компаниях. Это может быть стандартная аренда, либо аренда с последующим выкупом. Здесь уже каждый выбирает тот вариант, который они больше подходит.

При аренде автомобиля и использовании его для работы в службе такси, требуется получать специальную лицензию для пассажирских перевозок. Это требует больше времени, сил и денег, что не для всех подходит.

Выгоднее идти именно наемным рабочим в службу с диспетчерами и своими автомобилями. Так быстрее и требуется минимум документов, специальных разрешений, так как водитель является наемным сотрудником, а не ИП.

Особенности работы в службе такси

Это не так легко и просто как кажется многим. Особенно когда речь идет о работе без собственной машины, потому что в такой компании обычно установлен график и могут быть ночные смены.

Да и заработать без своей машины много, как показывает практика, не получится. Кроме того, необходимо помнить у том что контингент пассажиров может быть разный. Поэтому водители всегда должны уметь постоять за себя, в случае возникновения экстренной форс-мажорной ситуации.