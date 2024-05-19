Как устроиться на работу в ресторан и какие вакансии есть

Ресторан – заведение общественного питания для граждан, предоставляющий качественные и изысканные блюда широкого ассортимента, часто в авторском исполнении, и нередко экзотические.
Высококачественный сервис сопровождается комфортной обстановкой, оригинальным или элитным оформлением. От питания и обслуживания посетители за свои высокие чеки должны получать не только удовольствие от пищи и сервиса, но также иметь гарантии безопасности для здоровья, иногда и жизни. Более подробную информацию про работу и вакансии в сети ресторанов Теремов в Санкт-Петербурге можно узнать на сайте https://teremok.spb.ru/.
Какие должности бывают в ресторанах
В штатном расписании могут утверждаться специальности в трех категориях.
Работа на кухне
К приготовлению пищи имеют отношение следующие вакансии:
- Шеф-повара;
- Су-шефа;
- Поваров и помощников поваров;
- Мойщиц посуды.
Обслуживание посетителей
К ресторанным залам имеют отношение:
- Администраторы залов;
- Официанты;
- Бармены и баристы;
- Кассиры;
- Уборщики.
Административная группа
Работу предприятия поддерживают:
- Управляющие;
- Руководители смен;
- Бухгалтеры;
- Снабженцы для обеспечения продуктами и оборудованием.
Перечень и количество работников в штате уточняется каждым заведением индивидуально, и утверждается приказом руководителя.
Наличие свободных вакансий узнается через объявления и на биржах, а также в отделах кадров ресторанов.
Условия и подробности устройства на работу в ресторан
Важно, что работники имеют дело с предметами питания людей, поэтому обязаны проходить регулярно медицинский осмотр.
Отметки об этом должны выставляться в личной медицинской книжке (ЛМК), называемой в обиходе санитарной книжкой. Требования к ней утверждены Роспотребнадзором 20.04.2005, в Приказе 402.
ЛМК – строго отчетный документ с серией и номером, водяными знаками и голограммами, фотографией человека 3×4 см. Осмотр обязателен при поступлении на работу, потом раз в год во время работы.
Об этом делаются отметки дерматологом, стоматологом, инфекционистом и лором. Указываются результаты анализов и флюорографии, даты прививок.
Вместе с книжкой ЛМК необходимо предъявлять паспорт с копированными его страницами.
Необходимо предъявить документы об образовании по специальности (высшем или среднем), свидетельства о стажировках, и трудовую книжку. Принятые на работу сотрудники проходят инструктажи на рабочих местах, и обучаются правилам, как соблюдать производственную безопасность.
Сотрудники могут приниматься на постоянную работу, или на сезонную (например, в курортной зоне, или на вахту).
В соответствии с этим с ними заключается трудовой договор, с указанием срока работы, или бессрочно.