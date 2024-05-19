Как устроиться на работу в ресторан и какие вакансии есть

Ресторан – заведение общественного питания для граждан, предоставляющий качественные и изысканные блюда широкого ассортимента, часто в авторском исполнении, и нередко экзотические.

Высококачественный сервис сопровождается комфортной обстановкой, оригинальным или элитным оформлением. От питания и обслуживания посетители за свои высокие чеки должны получать не только удовольствие от пищи и сервиса, но также иметь гарантии безопасности для здоровья, иногда и жизни. Более подробную информацию про работу и вакансии в сети ресторанов Теремов в Санкт-Петербурге можно узнать на сайте https://teremok.spb.ru/.

Какие должности бывают в ресторанах

В штатном расписании могут утверждаться специальности в трех категориях.

Работа на кухне

К приготовлению пищи имеют отношение следующие вакансии:

Шеф-повара;

Су-шефа;

Поваров и помощников поваров;

Мойщиц посуды.

Обслуживание посетителей

К ресторанным залам имеют отношение:

Администраторы залов;

Официанты;

Бармены и баристы;

Кассиры;

Уборщики.

Административная группа

Работу предприятия поддерживают:

Управляющие;

Руководители смен;

Бухгалтеры;

Снабженцы для обеспечения продуктами и оборудованием.

Перечень и количество работников в штате уточняется каждым заведением индивидуально, и утверждается приказом руководителя.

Наличие свободных вакансий узнается через объявления и на биржах, а также в отделах кадров ресторанов.

Условия и подробности устройства на работу в ресторан

Важно, что работники имеют дело с предметами питания людей, поэтому обязаны проходить регулярно медицинский осмотр.

Отметки об этом должны выставляться в личной медицинской книжке (ЛМК), называемой в обиходе санитарной книжкой. Требования к ней утверждены Роспотребнадзором 20.04.2005, в Приказе 402.

ЛМК – строго отчетный документ с серией и номером, водяными знаками и голограммами, фотографией человека 3×4 см. Осмотр обязателен при поступлении на работу, потом раз в год во время работы.

Об этом делаются отметки дерматологом, стоматологом, инфекционистом и лором. Указываются результаты анализов и флюорографии, даты прививок.

Вместе с книжкой ЛМК необходимо предъявлять паспорт с копированными его страницами.

Необходимо предъявить документы об образовании по специальности (высшем или среднем), свидетельства о стажировках, и трудовую книжку. Принятые на работу сотрудники проходят инструктажи на рабочих местах, и обучаются правилам, как соблюдать производственную безопасность.

Сотрудники могут приниматься на постоянную работу, или на сезонную (например, в курортной зоне, или на вахту).

В соответствии с этим с ними заключается трудовой договор, с указанием срока работы, или бессрочно.