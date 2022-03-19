Как устроиться на работу в Пятерочку

Торговая сеть «Пятерочка» присутствует на рынке около 20 лет. Сеть магазинов предоставляет немалое количество разных вакансий.

Отзывы людей магазина Пятерочка о работе в данной компании можно прочитать на сайте govorimorabote.ru.

Вакансии магазина «Пятерочка»

Помимо магазинов «Пятерочка» имеет центры логистики и офисные помещения, для работы в которых тоже требуются сотрудники.

Поэтому устроится в «Пятерочку» возможно не только кассиром или сотрудником по выкладке товара, но и товароведом, директором и его заместителем, администратором, логистом, уборщиком, грузчиком, комплектовщиком, бухгалтером и специалистом колл-центра.

Все имеющиеся вакансии отображаются на сайте сети во вкладке «Карьера». Для удобства поиска имеется фильтр по городу и иным параметрам.

Работа в «Пятерочке»

Целесообразнее всего начинать трудоустройство посредством портала «Работа в Пятерочке», при возникновении вопросов всегда можно связаться по телефону с отделом кадров или уточнить нужную информацию у администратора определенного магазина.

Все работники оформляются официально в сеть магазинов, что позволяет получить полный социальный пакет.

Помимо этого, сотрудники «Пятерочки» имеют возможность получения бесплатных обедов, стажировок, специальной формы. График работы достаточно гибкий, включающий в себя даже неполную занятость.

Устройство на работу

Для устройства на работу в торговую сеть необходимо зайти на сайт «Пятерочка», найти необходимую вакансию, заполнить и отправить анкету.

При составлении анкеты особое внимание рекомендуется уделить пункту о желаемой зарплате: указав в анкете не круглую сумму, а диапазон, можно заполучить больше шансов на быстрый прием на рабочее место. Также в анкете нужно указать тип трудоустройства: магазин, склад, офис.

Спустя некоторое время с кандидатом связывается менеджер для приглашения на собеседование. При личной беседе следует четко отвечать на поставленные вопросы, не углубляясь без надобности в детали.

Трудоустройство в «Пятерочку» происходит при наличии следующих требований:

Наличие открытой медицинской книжки;

Прохождение испытательного срока;

Прохождение теста с логическими задачами после собеседования.

Для приема на работу в сеть кассиром или работником зала не нужно иметь высшее образование и даже опыт работы, но при желании заполучить должность директора или супервайзера опыт в сфере торговли должен присутствовать, так же как и наличие средне-специального или высшего образования.

Удобством работы в сети магазинов «Пятерочка» является возможность подработки в летнее время, выбор различных вакансий, возможность трудоустройства в отдельных районах города.