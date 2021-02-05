Как устроиться на работу в Чехии для женщин с Украины и какие вакансии есть

Нестабильная экономическая и политическая ситуация в Украине часто становится основной причиной, по которой жители страны стараются найти работу за границей.

Работу ищут и мужчины, и женщины. Часто выбор падает на страны Восточной Европы, находящиеся в Евросоюзе, потому что там неплохие зарплаты, если сравнивать с Украиной, и достаточное количество вакансий. Очень востребована сейчас Чехия. На какую работу в Чехии для женщин могут устроиться украинки?

Почему именно Чехия

Это Восточная Европа, что относительно недалеко от родины.

Идеальный вариант как для тех, кто ищет сезонную работу, так и для тех, кто хочет переехать туда на ПМЖ, но не слишком далеко от родины, чтобы иметь возможность навещать близких и друзей в Украине.

Чехия в составе ЕС, поэтому здесь много производств, компаний, занятых в сфере услуг и не только. Еще одни плюс – это минимальный языковой барьер, так как чешский тоже относится к славянской группе. При желании его можно быстро выучить, если постараться. Либо, даже если женщина не знает ни чешского, ни любого другого иностранного языка, она все равно сможет приспособиться и разъясняться, так как очень много общего.

Какие есть вакансии для женщин

Женщины в Чехии могут найти работы в таких сферах, как:

Медицина: медсестры, педиатры, врачи общей практики, стоматологи, акушерки и не только.

Обслуживающий персонал: официантки, шеф-повара, кухонные рабочие, домработницы, сиделки, гувернантки, сотрудники клиниговой службы и так далее.

Сфера IT и высоких технологий

Сельское хозяйство (сезонная работа на полях и фермах)

Автомобильные комбинаты

Пищевая промышленность: кондитерские цеха, птицефабрики, мясокомбинаты, пекарни и многое другое.

Склады международных онлайн-магазинов

Это самые популярны сферы, где много вакансий по которым реально трудоустроиться.

Но, при желании, можно найти и что-то другое, интересное, если есть опыт, навыки, соответствующее образование.

Как и где искать работу в Чехии

Обычно, делают это через посредника.

Ими выступают специализированные компании. Здесь часто встречаются мошенники. Поэтому следует быть осторожными, чтобы не нарваться на них. Компания должна быть проверенная, с хорошей репутацией и отзывами, не первый год работающая в этой сфере.

Также можно использовать онлайн-доски объявлений. Огромным преимуществом является наличие знакомых, которые уже там работают. Так было бы еще спокойнее. В любом случае, независимо от того, как именно была найдена работа, что это за сфера и так далее., важно работать официально, легально с заключением договора.

Это дает гарантии!