Как устроена система школьного образования в Казахстане

Сегодня Казахстан обладает достаточно развитой системой образования, причем это касается не только высших учебных заведений, но и школ.

Если детям пора поступать в то или иное младшее учебное заведение, не помешает получше ознакомиться с устройством системы, чтобы лучше представлять перспективы и принять правильное решение. Найти информацию о всех школах Казахстана и их требования можно на сайте www.allschools.kz.

Главное о школьном образовании Казахстана

Всего обучение на сегодняшний день подразумевает двенадцать классов. Из них младшими считается с первого по четвертый.

При этом в школу дети могут быть приняты в шесть-семь лет. С пятого по девятый классы считаются основным образованием, тогда как классы с десятого по двенадцатый называются старшими.

Система школьного образования предоставляет человеку возможность получить полное среднее образование, но при этом общее, а не специальное.

По окончанию учебы ученики проходят единое национальное тестирование, результаты которого не только позволят считать школу оконченной, но и могут стать пропуском в то или иное высшее учебное заведение.

Что еще важно учитывать

Разные школы различаются по рейтингу.

Есть отличный сайт, где можно его глянуть. Очень важно ознакомиться с рейтингом учебного заведения, прежде чем отдавать ребенка в школу, поскольку от рейтинга во многом зависит то, каким будет качество образования, какими будут сверстники и многое другое, включая состояние здания школы.

Если интересуют какие-то необычные варианты, вроде домашнего обучения и периодической сдачи экзаменов в школе или даже через интернет, важно учитывать, что у разных школ могут быть разные возможности в этой сфере, и домашнее образование только начинает набирать популярность, а потому стоит особенно внимательно рассмотреть разные варианты, остерегаясь мошенников и консультируясь с экспертами в этой сфере.

Для того чтобы ребенок получил хорошее школьное образование, родителям важно представлять, как функционирует эта система в стране.

Ну а с выбором конкретной школы сможет помочь надежный сайт, где будет представлена вся необходимая информация на эту тему. Удобный дизайн и навигация позволят быстро пользоваться этим интернет-ресурсом и найти все, что интересует насчет школьного образования в Казахстане.