Как устроена система образования в Канаде и как поступить

Образование за границей перестало восприниматься гражданами нашей страны как нечто недосягаемое, что доступно только людям очень богатым.

Далеко не все принципиально хотят поступать в британский Оксфорд или Кембридж, либо в американскую Лигу Плюща. Есть огромное количество других стран, школ, колледжей и университетов, где можно получить качественное образование, открывающее перспективы для карьеры на международном уровне.

Одной из популярных стран в последнее время является Канада. Но, далеко не все, кого интересует учеба в Канаде, вообще представляют, как система образования там устроена, что нужно сделать, чтобы поступить, сколько это будет стоить, есть ли гранты на бесплатное обучение и так далее.

Как устроена система среднего образования

Этот вопрос интересует тех, кто хочет переехать, переехал в Канаду или хочет отправить туда учиться своих детей – школьников.

Совсем маленькие дети посещают детский сад с 4 лет. Затем они идут в школу, которая делится на 3 категории:

Начальная 1-5 класс

Средняя 6-8 класс

Старшая 9-12 класс.

Около 90% школ государственные.

Правда, программа и система обучения не одинаковая по всей стране. Каждый регион самостоятельно решает этот вопрос с учетом территории, истории, языка, на котором разговаривает большая часть населения и так далее.

Менее 10% школ – частные платные. Для иностранных граждан, если у них нет ВНЖ и они просто отправляют в Канаду детей, обучение в школе платное. Средняя цена составляет 25 000 – 30 000 канадских долларов. В эту сумму входит стоимость проживания. Ребенок в этот период проживает в принимающей семье.

Высшее образование в Канаде

Прежде всего, следует отметить именно стоимость. Несмотря на высокое качество и уровень высшего образования здесь, котируемый во всем мире диплом, стоимость намного ниже, чем во многих других странах.

В подавляющем большинстве случаев студенты получают высшее образование на коммерческой основе. Но, есть шансы и на бесплатное обучение при наличии каких-то выдающихся достижений, способностей. Многие университеты и колледжи выдают гранты для обучения иностранным студентам.

Правда, желающих очень много, шансы мизерные и нужно быть настоящим гением, чтобы заполучить такой грант. Высшее образование в Канаде двухвекторное. Включает в себя обучение:

В колледже

В университете.

После школы можно поступить в колледж для получения той или иной сфере в прикладной области.

Задача колледжа заключается в том, чтобы дать студентам необходимый набор знаний и навыков в выбранном ими сфере, чтобы сразу после окончания они могли приступить, при желании, к профессиональной деятельности.

Идеальный вариант для тех, кто хочет сразу пойти работать и не учиться дальше. Хотя многие студенты после колледжа прекрасно могут совмещать и работу по профессии и дальнейшее обучение в вузе для получения ученой степени.

По времени обучение в колледже может занять от 1 года до 4 лет, в зависимости от программы. Это не только теория, но и большое количество стажировок в процессе обучения.

Благодаря этому студенты действительно могут не боясь, прекрасно зная свое дело, приступить к работе по профессии. Данный момент является одним из главных преимуществ системы обучения в канадских колледжах. В университетах каналы обучение возможно по следующим программам:

Бакалавриат

Магистратура

Докторантура.

Канадское высшее образование считается одним из лучших в мире и входит в 5-ку лидеров в международных рейтингах.

Часто абитуриенты из нашей страны пользуются услугами специализированных компаний, оказывающих помощь при поступлении. Это консультация, помощь в прохождении международных языковых тестов, перевод документов, оформление визы и так далее. Это быстрее и удобнее, чем самостоятельное решение всех этих вопросов.