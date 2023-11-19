Как установить деревянное евроокно
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Как установить деревянное евроокно

19 ноября 2023

Несмотря на глобальное распространение пластиковых окон, вопрос замены установки деревянных изделий достаточно актуален. Это связано с экологичностью материала, прекрасным внешним видом и созданием здорового микроклимата в комнате. Монтаж деревянного окна похож на технологию с ПВХ, но существуют некоторые отличия.

Если соблюдать все правила установки, монтаж окна из дерева можно произвести собственными силами. В статье пойдет речь о том, почему стоит рассмотреть и как правильно установить деревянное евроокно. По выгодным ценам заказать деревянные евроокна можно на сайте компании derevyannyeokna.com.

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Основные преимущества использования евроокон из дерева

Деревянное евроокно представляет собой качественное изделие с рамами из дерева и стеклопакетом, который обладает отличными шумо и теплоизоляционными свойствами.

Многие владельцы жилых помещений стремятся к установке деревянных конструкций по следующим причинам:

  • Отличный внешний вид.
  • Рамы из натурального дерева – безопасный материал, который не нанесет никакого вреда здоровью человека.
  • Материал считается дышащим, поэтому есть микроциркуляция воздуха в помещении.
  • При желании окно можно окрасить в любой подходящий цвет.
  • Длительный срок эксплуатации. При правильном уходе срок может составлять порядка пятидесяти лет.

Пошаговый процесс установки деревянного евроокна

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Процесс достаточно прост, главное соблюдать правильную технологию установки.

Процесс поэтапно можно описать так:

  • Демонтировать старое окно, если ранее оно было установлено.
  • После производится очистка проема. Если поверхность после этого имеет неровности – выровнять при помощи наждачной бумаги, либо нанести шпатлевку. Способ выравнивания зависит от глубины неровностей на поверхности.
  • На ровную поверхность нанести 1-2 слоя грунтовки. Это позволит избежать попадания пыли в открытые поры.
  • Замерить подготовленный проем и сверить с рамой евроокна.
  • Установить раму в подготовленный проем и зафиксировать. Способ фиксации зависит от материала стен. В кирпичных стенах придется производить установку рам с креплением насквозь, для чего потребуется просверлить с двух сторон сквозные отверстия. Для деревянных стен потребуется использование жидких гвоздей и саморезов. Последние вкручивают глубоко в стену.
  • Запенить все швы между проемом и рамой.
  • Отрегулировать фурнитуру.
  • В конце можно приступать к монтажу и отделке откосов.



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