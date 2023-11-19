Как установить деревянное евроокно

Несмотря на глобальное распространение пластиковых окон, вопрос замены установки деревянных изделий достаточно актуален. Это связано с экологичностью материала, прекрасным внешним видом и созданием здорового микроклимата в комнате. Монтаж деревянного окна похож на технологию с ПВХ, но существуют некоторые отличия.
Если соблюдать все правила установки, монтаж окна из дерева можно произвести собственными силами. В статье пойдет речь о том, почему стоит рассмотреть и как правильно установить деревянное евроокно. По выгодным ценам заказать деревянные евроокна можно на сайте компании derevyannyeokna.com.
Основные преимущества использования евроокон из дерева
Деревянное евроокно представляет собой качественное изделие с рамами из дерева и стеклопакетом, который обладает отличными шумо и теплоизоляционными свойствами.
Многие владельцы жилых помещений стремятся к установке деревянных конструкций по следующим причинам:
- Отличный внешний вид.
- Рамы из натурального дерева – безопасный материал, который не нанесет никакого вреда здоровью человека.
- Материал считается дышащим, поэтому есть микроциркуляция воздуха в помещении.
- При желании окно можно окрасить в любой подходящий цвет.
- Длительный срок эксплуатации. При правильном уходе срок может составлять порядка пятидесяти лет.
Пошаговый процесс установки деревянного евроокна
Процесс достаточно прост, главное соблюдать правильную технологию установки.
Процесс поэтапно можно описать так:
- Демонтировать старое окно, если ранее оно было установлено.
- После производится очистка проема. Если поверхность после этого имеет неровности – выровнять при помощи наждачной бумаги, либо нанести шпатлевку. Способ выравнивания зависит от глубины неровностей на поверхности.
- На ровную поверхность нанести 1-2 слоя грунтовки. Это позволит избежать попадания пыли в открытые поры.
- Замерить подготовленный проем и сверить с рамой евроокна.
- Установить раму в подготовленный проем и зафиксировать. Способ фиксации зависит от материала стен. В кирпичных стенах придется производить установку рам с креплением насквозь, для чего потребуется просверлить с двух сторон сквозные отверстия. Для деревянных стен потребуется использование жидких гвоздей и саморезов. Последние вкручивают глубоко в стену.
- Запенить все швы между проемом и рамой.
- Отрегулировать фурнитуру.
- В конце можно приступать к монтажу и отделке откосов.