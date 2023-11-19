Как установить деревянное евроокно

Несмотря на глобальное распространение пластиковых окон, вопрос замены установки деревянных изделий достаточно актуален. Это связано с экологичностью материала, прекрасным внешним видом и созданием здорового микроклимата в комнате. Монтаж деревянного окна похож на технологию с ПВХ, но существуют некоторые отличия.

Если соблюдать все правила установки, монтаж окна из дерева можно произвести собственными силами. В статье пойдет речь о том, почему стоит рассмотреть и как правильно установить деревянное евроокно. По выгодным ценам заказать деревянные евроокна можно на сайте компании derevyannyeokna.com.

Основные преимущества использования евроокон из дерева

Деревянное евроокно представляет собой качественное изделие с рамами из дерева и стеклопакетом, который обладает отличными шумо и теплоизоляционными свойствами.

Многие владельцы жилых помещений стремятся к установке деревянных конструкций по следующим причинам:

Отличный внешний вид.

Рамы из натурального дерева – безопасный материал, который не нанесет никакого вреда здоровью человека.

Материал считается дышащим, поэтому есть микроциркуляция воздуха в помещении.

При желании окно можно окрасить в любой подходящий цвет.

Длительный срок эксплуатации. При правильном уходе срок может составлять порядка пятидесяти лет.

Пошаговый процесс установки деревянного евроокна

Процесс достаточно прост, главное соблюдать правильную технологию установки.

Процесс поэтапно можно описать так: