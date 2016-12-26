Как установить бегущую строку?

Бегущая строка является отличным способом информирования потенциальных клиентов. Означенное средство может быть использовано практически всюду, в том числе и на улице. Однако бегущие строки с защитой от агрессивных проявлений окружающей среды стоят значительно дороже.

Приобрести готовую бегущую строку можно в Интернете. В то же время, если Вы обладаете начальными знаниями в электронике, то всегда сможете самостоятельно собрать бегущую строку из продающихся модулей.

Arduino Nano и скетч

Для самостоятельного создания бегущей строки необходимо будет поочерёдно пройти все следующие этапы:

соединить светодиодные модули модули;

спаять их друг с другом;

закрепить платку Arduino;

закрепить переключатель.

Зачастую для питания небольших бегущих строк можно использовать обыкновенную крону. Однако значительно целесообразнее применять блок питания, который будет адаптировать для питания бытовое напряжение.

Крепление всего необходимого на сами светодиодные модули можно осуществлять при помощи клеевого пистолета. Преимуществом термоклея считается возможность быстрого его удаления при незначительном разогреве.

Другими словами, электронике ничего не угрожает.

Программирование бегущей строки

Для создания бегущей строки не требуется быть программистом. Достаточно лишь уяснить, как самостоятельно можно прописать готовый программный код в Arduino Nano. Необходимый скетч будет в видео, которое расположено в самом низу этой публикации.

Кроме того, там же Вы сможете найти информацию касательно программного модуля, позволяющего работать с Arduino. Безусловно, когда Вы будете закреплять саму платку на светодиодных модулях, следите за тем, чтобы был доступ для прошивки.

Напаивать платку достаточно просто. Для этого используется провод, который запаивается на вход “in” светодиодного модуля.

У каждого собственные цели в транслировании бегущей строки. Следовательно, необходимо немного подправить программный код, чтобы бегущая строка транслировала именно Ваше сообщение.

После того, как все приготовления сделаны, необходимо лишь прописать программный код в плату и бегущая строка готова к функционированию. Для привлекательности можно сделать пластиковый корпус.

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Вся необходимая информация (в том числе программные исходники) находятся в нижеприведенном видео: