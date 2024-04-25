Как устанавливают шумозащитные заборы

Установка шумозащитных заборов приобретает популярность ввиду простоты эксплуатации конструкции и большого количества положительных качеств.

В монтаже ограждения не требуется дополнительных сооружений, при правильной работе с этим делом может справиться и новичок. Установив такой забор защита от шума будет осуществлена на высоком уровне.

Для чего нужен шумозащитный забор

Шумозащитные заборы устанавливают с целью предотвратить попадание внешнего шума на огражденный участок, либо препятствовать распространению звуков работы на строительном участке.

В обоих случаях эффективность решения позволяет избавиться от ненужных хлопот и жалоб соседних домовладений. Основная и функциональная причина установки звукозащитного ограждения состоит в том, чтобы не дать распространяться звуковым колебаниям. Свойство шумозащитного забора позволяет отталкивать звуковые волны, и кроме того защитить пространство от наполнения пылью и грязью от близлежащей автомобильной магистрали, или расположенной по соседству строительной площадки.

Применение шумоизоляции снаружи строения позволяет в значительной степени снизить уровень поступающих децибел внутри дома, что также позволяет повысить комфорт и качество жизни.

Для зеленых насаждений на участке также благотворным является наличие барьера, поскольку загазованный воздух и пыль оседают непосредственно на ограждении, а вредные химические соединения от выхлопа проезжающих автомобилей остаются за пределами участка.

Чистый воздух позволяет повысить экологические показатели и урожайность плодовоовощных культур, а также привлечь в сад живую природу — птиц.

Собственный урожай на дачном участке станет больше радовать огородника, так как в хороших условиях будет расти натуральный продукт, без влияния неблагоприятных проявлений окружающей среды.

Как устанавливают шумозащитный забор

Если рассматривать конструкцию звукозащитного барьера, то можно выделить, что он может послужить как классическое заграждение, только с дополнительными возможностями защиты. Кроме эстетического эффекта, можно поспособствовать повышению экологичности и качества воздуха, что также благотворно влияет на человека и природу вокруг него.

Часто соседство с большими автомагистралями приносит большое количество грязи и пыли к границам надела, и чаще всего эти мелкие частицы оседают на растениях, на листьях деревьев, проникают через открытые окна в помещение.

Проветривание становится усугублением положения и не несет приток свежего воздуха, и как следствие могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Установка шумозащитного забора позволяет обеспечить покой и тишину на участке и дома, а также сделать свой уголок максимально чистым от экологического загрязнения воздуха от происходящих событий вне периметра.

Перед началом работ производится комплексная оценка, в которой определяется оптимальная высота, расположение, возможность вписать в ландшафтный дизайн и при этом не понести потерь в зеленых насаждениях.

Замеры расстояния и периметра, уровня загазованности производятся специалистами при помощи специализированного оборудования. Подбирается самый подходящий вариант, а также учитываются замечания и пожелания заказчика.

После предварительной консультации, начинается проектирование и создание сметы, чтобы согласовать бюджет. Программы по визуализации и компьютерной графике позволят оценить потенциальный результат. Монтажные работы по установке шумозащитного забора начинают после утверждения проектно-сметной документации и занимают 1 рабочий день, в зависимости от сложности и объема.