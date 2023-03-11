Как устанавливают панорамные окна

История создания панорамных окон уходит в глубину веков. Ещё в 17 веке во Франции, при строительстве начали применять прием, когда окна были огромными — во всю стену. Французские архитекторы искали возможность проникновения в дома хорошего освещения, когда свет проникает даже в самые отдаленные, темные коридоры и они нашли такой способ.

Тогда не было ещё стекол, окна закрывались створками, но в дальнейшем, панорамные окна прошли немалые трансформации и на сегодняшний день на рынке представлены самые современные, изящные окна с эксклюзивным дизайном.

Панорамные окна в загородном, частном доме или в квартире — это возможность быть ближе к природе, зрительное ощутимое увеличение пространства, оригинальность, огромное количеств дневного света, создание необычного, уникального дизайна. Панорамные окна купить предлагают множество компаний.

УСТАНОВКА

До того, как закончится установка и вы в полной мере ощутите, что не ошиблись, выбрав этот вид окон, пройдет несколько этапов.

Панорамные окна изготавливаются исходя из индивидуальных замеров и расчетов, а значит, первым делом нужно пригласить замерщика. Можно заказать на сайте бесплатный замер, получить скидку, оставить номер телефона и вам перезвонит специалист.

После окончания замера, будет предложено выбрать тип конструкции:

Прямое;

Угловое;

Прямое глухое;

Эклерное.

Самая простая конструкция с наименьшим количеством деталей и подвижных элементов — прямое глухое. Такое окно на всю стену не открывается, подходит для беседок, бассейнов или террасы дома.

Прямое окно имеет варианты раскрытия, оно более универсально. Устанавливается там, где есть выход на балкон, террасу и т.д. Угловое окно — это индивидуальность во всем: в дизайне, в изготовлении, в вариантах исполнения. Эклерная установка самая сложная. Состоит из нескольких оконных конструкций.

Помимо прочего, очень популярны среди заказчиков раздвижные двери панорамных окон и складные. Выбор за вами.

Следующим этапом является выбор материал профиля:

Стальная конструкция;

Алюминиевый профиль;

ПВХ — профиль;

Клееный брус.

Для любого из этих вариантов, существуют современные виды отделок, которые позволят вписаться панорамному окну в общий дизайн помещения.

Для этого потребуется выбрать вариант ламинации и цвет.

Ещё один важный момент: остекленение существует “холодное” и “теплое”. Теплое применяется для установке в жилых помещениях, холодное — пригодно для остекленения балконов, лоджии или веранды.

Выбрать панорамные окна вам поможет профессиональный менеджер компании. На панорамные окна цена зависит от многих факторов.

Взвешивая все “за” и “против”, однозначно, стоит довериться профессионалам в установке панорамных окон. Профессиональные монтажники выполнят установку с соблюдением технологии монтажа и требований ГОСТ.

ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПАНОРАМНЫХ ОКОН