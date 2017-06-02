Как сделать сауну

Одним из популярных способов отдыха является посещение сауны. Это сооружение представляет собой небольшое помещение, где температура воздуха может достигать 100 градусов, а влажность поддерживается в диапазоне от 3 до 15%.

Польза подобных процедур в восстановлении жизненного тонуса и удалении многих вредных веществ из организма. Более детально узнать о саунах можно на странице нашего сайта.

Приступаем к строительству

Сауны зачастую строятся в отдельных помещениях, которые изолированы от основного дома. Современные конструкции такого типа могут располагаться даже в одной из комнат квартиры. Начинается сооружение сауны с выполнения нескольких операций:

Обустройство пола. Данный процесс предполагает формирование основания и укладку кафельной плитки. Выбор этого материала обусловлен тем, что за ним легко ухаживать и поддерживать в чистоте. Но если вам важна эстетика, можно использовать для формирования пола и дерево. Обустройство вертикального каркаса. Для этого используются деревянные рейки, которые нужно прикрепить к поверхности стен на определенном расстоянии. Обратите внимание, что если вам важен уровень пароизоляции, тогда следует предварительно покрыть поверхность специальными водоотталкивающими материалами (пергамин и т.д.). Фиксируется такая пленка с помощью тех же вертикальных реек. Следующим шагом является монтаж утеплителя. В качестве подобных материалов зачастую используют базальтовую минеральную вату, которую помещают между вертикальными стойками. Чтобы повысить уровень сохранения тепла, всю полученную поверхность иногда закрывают специальной фольгой. Она при этом создает эффект отражения и не позволяет нагревать стены на большую глубину.

Чистовые работы

Процесс строительства сауны включает также выполнение нескольких видов отделочных операций:

Обшивка вагонкой. Чтобы решить подобную задачу, изначально все стены покрываются горизонтальной деревянной обрешеткой. Крепиться конструкция к ранее установленным брускам. После этого производится обшивка. Обратите внимание, что выполняя подобные операции, следует позаботиться об обустройстве вентиляционных отверстий, сквозь которые будет поступать холодный воздух.

Монтаж лавок и дверей. Форма и размер полок подгоняется под габариты помещения в зависимости от их конкретного расположения.

Завершается строительство сауны установкой специального оборудования для нагревания камней. Такие камины могут быть, как электрическими, так и газовыми.

Строительство сауны это длительный и сложный процесс, который лучше доверять опытным специалистам.