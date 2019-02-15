Как убедить наркомана лечиться

Бывают случаи, когда один из ваших знакомых, друзей, близких или родственников сталкивается с такой, отнюдь не простой проблемой, как зависимость от химического вещества. Конечно, в таком случае нередко доходит до стадий когда человек сам по себе неспособен контролировать прием этого рода веществ, но и совершать насилие над личностью нельзя, это не поможет в решении проблемы, и точно не прибавит больному счастья.

Помочь человеку излечиться от подобных зависимостей очень важно, с этим помогут наши специалисты http://narconon-m.ru/rodstvennikam/. Как же можно убедить такого человека в необходимости лечения, помогая совершить добровольный выбор, читайте в статье.

Несколько важных уточнений

Как не стоит пытаться убедить человека начать лечение и отказать от своей зависимости?

Во-первых, пускай это и очень просто, не стоит пытаться “купить” зависимого человека, не обещайте ему материальную награду за пройденное лечение, ведь таким образом он будет действовать только ради неё, а не ради своего же блага, и как только мотиватор иссякнет вполне возможно возвращение к прежнему образу жизни.

Во-вторых, грубая сила — это, конечно, действенно. Скрутить и связать, отправив в клинику, естественно, возможно, но в таком случае ничего кроме изоляции и успокоительных капельниц на выходе ваш близкий человек не получит. При этом излечение от такого рода зависимостей предусматривает комплексный подход, с добровольными методами реабилитации и совместной работой врача и пациента.

Как же всё-таки стоит общаться с таким человеком, как получить больше шансов убедить его?



Что делать

Воздержитесь от грубых и резких обидных выражений. Человек в состоянии опьянения, а при систематическом применении, даже в трезвом состоянии не воспринимает такие жесты иначе, как угрозу, которую следует или устранить, что довольно опасно, или же такой человек попытается максимально закрыться, отстраниться от вас.

Как вы понимаете, ни первый, ни второй вариант совсем не подходят. Лучше предпринять следующее:

беседуйте мягко, попытайтесь без агрессии указать на то, какой вред ваш близкий наносит своим поведением себе и окружающим;

не верьте их обещаниям всё самостоятельно исправить, ведь, скорее всего, человек на это не способен;

действуйте решительно и настойчиво, но не грубо, предложите человеку сразу после беседы отправиться на лечение;

в случае отказа, в случае испуга и оспаривания будьте готовы создать своему близкому условия для того, чтобы он понял, что именно творит, не позволяйте больше собой помыкать.

Ведь основная задача излечения — научить зависимого самому управлять своей жизнью, и самому набраться сил для отказа от когда-то любимых веществ.