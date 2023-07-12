Как стимулировать рост бороды

Ухоженная густая борода является символом мужественности. Однако далеко не все могут опустить её: появляются проплешины, асимметрия. В данной статье представлены рекомендации, следуя которым можно отрастить стильную бороду. Приобрести спрей-стартер для роста волос на бороде можно на сайте HeadandBeard.

Факторы влияющие на рост бороды

На рост волос влияют следующие моменты:

Питание. Качество волос зависит от рациона. Поскольку формирование волосков происходит из волосяных луковиц, оно должен быть сбалансированным. Обязательно нужно употреблять мясные блюда и больше овощей, чтобы насытить свой организм всеми необходимыми микроэлементами и витаминами.

Хронические недуги. Если присутствуют проблемы со здоровьем, это обязательно скажется на росте бороды, а также порежением волос на голове. Это может быть проблема с гормонами или ЖКТ.

Вредные привычки. Употребление алкогольных напитков, частое курение негативно влияют на волосы. Рост усов и бороды заметно замедляется. Щетина начинает выпадать, делая редкими бакенбарды.

Стрессовые ситуации. Волосы могут поредеть если приходится часто сталкиваться с жизненными проблемами. Организм тратит свои силы на восстановление изношенных нервов. Растительность на голове не получает нужное количество витаминов и начинает редеть, становится тусклой с тонкими щетинками.

Плохие средства для ухода за волосами. Пена для бритья, тоники и т.д. Могут негативно повлиять на качество бороды, если относятся к низкокачественной продукции. В процессе использования этих средств растительность становится тонкой, сильно выпадает. Поэтому, к выбору этих средств нужно отнестись очень ответственно.

Ускорение роста волос: эффективные способы

Отрастить красивую густую бороду можно следуя приведённым ниже рекомендациям:

Ежедневно производить чистку лица/бороды от кожного сала, грязи. Для этого не стоит использовать агрессивные средства, которые могут истончить волоски и обезвожить кожный покров.

После умывания не сильно вытирать лицо. Нужно слегка промакивать кожу.

Делать маски. Хороший эффект дают маски из перца и горчицы. Также, отличный эффект можно достичь при регулярном втирании в кожу репейного масла. Хорошими стимуляторами роста являются стемоксидин/аминексил.

Специалисты в свою очередь, рекомендуют пользоваться специализированными тониками.

Также они не советуют мужчинам чесать ногтями бороду. Из-за этого волосы травмируются. Они начинают выпадать и она становится редкой.