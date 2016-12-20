Как стать диктором

Почему современные молодые люди частенько задумываются об освоении профессии «диктор»? В первую очередь потому, что дикторы всегда красиво говорят, у них поставленная речь, приятный голос, внятная дикция и так далее. И самое интересное, что эти характеристики далеко не врождённые, а приобретенные людьми, как навык, годами упорных тренировок.

База голосов дикторов ежегодно пополняется новыми, так сказать, не приевшимися тембрами и это прекрасно. Это означает, что стать диктором при огромном желании может каждый. Но что нужно делать человеку, который еще ничего не смыслит в данной профессии, но мечтает ее освоить?

Терпение и труд – вот, что важно

В первую очередь, хотелось бы отметить, что профессия диктора заключается не только в умении красиво говорить, но и в желании постоянно работать над собой, ежедневно совершенствуясь. Человек не обладающий навыком правильного говора может его наработать, если будет:

Много читать вслух, пытаясь правильно расставлять ударения и точно передавать интонацию.

Работать со словарем, расширяя словарный запас. Чем большим количеством слов вы будете владеть, тем легче будет адаптироваться к переменчивым условиям работы.

Заучивать стихи и прозу. Прекрасная тренировка памяти, а хорошая память всегда помогает при работе с большим количеством информации.

Скороговорки – лучшие друзья диктора. Чем правильнее и четче вы будете их произносить, тем профпригоднее будете.

Заучивать и правильно произносить трудновыговариваемые слова. Именно они помогут вам поставить свою речь, что называется, в нужное русло.

Для закрепления результата можно посетить ораторские курсы. Помните, что диктор – это еще и превосходный актер, способный силой голоса передать всю гамму эмоций.



Профессиональные качества диктора

Без них не обойтись, если вы хотите работать диктором профессионально. Действительно хороший диктор обладает следующими качествами:

Стрессоустойчивость и быстрая скорость мышления. Находчивость, чувство юмора и такта. Воспитанность, умение расположить к себе слушателя. Внутренняя уверенность, умение держать эмоции под контролем. Сообразительность и общительность.

Некоторые из этих навыков человеку даются природой, а некоторые нужно упорно развивать.