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Как создать сайт бесплатно?
20 января 2017

Нужно ли говорить о том, что собственный веб-сайт в Интернете может сегодня получить практически каждый? Существует масса методов, которая даст возможность самостоятельно получить ту площадку, которую Вы хотите.

Если Вы в принципе не знакомы с веб-дизайном и никогда не занимались разработкой на PHP и HTML, настоятельно рекомендуется обратиться к специалистам. В качестве последних рекомендуются studiopanda.com.ua. Внушительное портфолио и доступные цены – то, что отличает от конкурентов.

Использование специализированных конструкторов

 Использование специализированных конструкторов

Допустим, Вы в принципе не представляете себе, как функционирует веб-сайт, из каких частей он состоит и т.д. Несмотря на это, Вы являетесь, к примеру, свадебным фотографом или музыкантом, который часто выступает на свадьбах.

Чтобы увеличить потенциальную клиентскую базу веб-сайт подходит лучше всего. Однако для описания собственных услуг и контактов вполне достаточно простейшего сайта-визитки.

Сделать его можно даже в специализированных конструкторах. В Интернете можно найти подобные сервисы, которые предоставляют «чистый холст», на который необходимо перетаскивать их палитры различные элементы.

Благодаря простейшему интерфейсу, сконфигурировать сайт-визитку можно за считанные минуты. После этого, доступна клавиша сохранить. Клиенту предоставляются сгенерированные файлы сайта, которые необходимо расположить на арендованном хостинге.

Другие способы создания сайта (бесплатные)

 Другие способы создания сайта (бесплатные)

Однако, что делать, если Вам требуется сложный сайт – площадка, которая располагает страницами, постами, категориями и т.д. В этом случае рекомендуется использовать специальные движки.

В пример можно привести следующие:

  • Drupal;
  • Wordpress;
  • Joomla и т.д.

Суть их заключается в том, что текстовое ядро сайта уже фактически создано. Необходимо лишь выбрать оболочку (тему) и установить её на движок. В результате получается весьма привлекательный веб-сайт.

Необходимо лишь адаптировать его под собственные нужды и наполнить контентом. Чтобы сайт стал действительно посещаемым, следует заняться его поисковым продвижением и раскруткой в социальных сетях.

Но это уже совсем другая история…

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