Как создать корпоративный сайт на Tilda
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Как создать корпоративный сайт на Tilda

25 августа 2022

Данный конструктор позволяет создавать сайты без знаний программирования и других специальных знаний. Но требует определенных навыков.

У конструктора широкие функциональные возможности, наборы готовых решений и шаблонов. С их помощью можно создать сайт любого типа и целевого назначения. Разработка сайтов в Красноярске профессионально выполняется специалистами маркетингового агентства “Инженеры продаж”.

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Структура и возможности

Среди множества конструкторов сайтов Tilda выделяется удобством работы, интуитивным интерфейсом, прекрасным дизайном шаблонов, широким функционалом. Без знаний программирования с ним можно создавать многофункциональные корпоративные сайты с развитой многоуровневой структурой.

Кроме разнообразных шаблонов, в Tilda есть масса примеров готовых проектов на его основе.

В его составе набор таких решений:

  • Шаблоны сайтов с разной структурой и назначением, целевой тематикой.
  • Фото галерея с изображениями высокого качества на любую тематику.
  • Библиотека видеоматериалов для фона.
  • Графические наборы.
  • Разнообразные формы обратной связи. С их помощью легко организовать оформление заявок, подписки на ресурс, обратные звонки, оплаты услуг и товаров.
  • Сайт на такой платформе сможет создавать подписные и клиентские базы. Эти базы успешно интегрируются в популярные CMS и CRM.
  • Конструктор настроен на продвижения сайта в Яндекс Директ, поисковиках Яндекс и Гугл.

В Tilda работают конструкторы писем для рассылок и форм коммуникации.

Важное свойство – сформированный здесь сайт автоматически адаптируется к любым устройствам и гаджетам. Прямо на сайте одной командой можно смотреть, как его видит клиент на своих устройствах.

Здесь же эта форма легко корректируется.

Яркие шаблоны и блоки позволяют создавать сайты с тысячей вариантов для оформления.

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Создание сайта на Tilda

Для создания корпоративного сайта нужно выполнить несложный алгоритм:

  • Сформировать идею и план структуры сайта, определит направление и цели деятельности. Учитываются решения конкурентов.
  • Создается доменное имя, в котором отражается цель и задача сайта. Покупка домена в выбранном регионе деятельности. В Tilda можно легко перенести имеющийся домен на других хостингах.
  • Выбираются тарифы в зависимости от сложности структуры сайта. Пробные работы можно проводить в бесплатном тарифе. Но для СЕО продвижения с формами подписок и оплат необходимо выбирать платные тарифы. Персональном тарифе создается один сайт с 500 страницами. В Бизнес тарифе имеется возможность создания пяти сайтов такого типа.
  • Выбирается шаблон главной страницы.
  • Страницы наполняются контентом – своим, и по шаблонам из библиотек. Размещаются ссылки по продвижению.
  • Корректируются и адаптируются страницы. Публикуются в интернете.
  • Формируются ссылки на главную, и остальные страницы.

Ссылки на страницы отправляются адресатам, используются для самостоятельного продвижения.



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