Как согласовать вывеску на фасаде здания

Сегодня большое количество зданий «украшены» вывесками и щитами с наружной рекламой. Это позволяет компаниям, магазинам, кафе и другим организациям заявить о себе, выделиться среди конкурентов и привлечь потенциальных клиентов. Но устанавливать такие конструкции без согласования с муниципальными властями категорически запрещено.

Избавить вас от ненужных проблем и бюрократических проволочек могут профессионалы. Например, на сайте www.atlasgroup.pro можно заказать изготовление вывески, которая будет изготовлена с соблюдением всех законодательных норм и согласована в нужных инстанциях.

Что нужно знать о вывесках и наружной рекламе

Вывески могут быть самыми разными, но несмотря на особенности их конструкции и содержание, все они должны соответствовать требованиям местных городских властей. В каждом населенном пункте действуют свои правила, однако многие из них одинаковы в разных регионах страны:

стиль вывески должен соответствовать архитектуре строения, на котором она закреплена. Это же касается и цветовых решений;

информация, размещенная на вывеске, должна быть легко читаемой;

при изготовлении и установке вывески должны быть соблюдены все требования безопасности;

располагается вывеска непосредственно над входом в помещение или над окнами;

все вывески, размещенные на здании, должны быть установлены на одной линии.

Местные правила могут регламентировать установку вывесок в разных частях города. Например, в одном из районов может быть запрещена подложка, а все вывески формируются из отдельных объемных букв.

Порядок согласования

Если вы не хотите, чтобы вашу вывеску демонтировали уже на следующий день после установки, а вам выписали внушительный штраф, то стоит потратить немного времени на ее согласование. Эта процедура проводится в несколько этапов:

Обращение к районному специалисту для подписания листа согласования. Кроме двух экземпляров заявления необходимо подготовить три экземпляра листа согласования, содержащего условный эскиз вывески. Также понадобится предоставить копию договора об аренде помещения или документы оправе собственности. Непосредственное согласование проекта. После того, как проект вывески будет изучен, заявитель получает на руки лист согласования с 2 печатями и подписями специалистов. На проекте ставится отметка о его согласовании. Завершает процедуру подписание акта соответствия.

Для того чтобы установить вывеску на историческое здание потребуется пройти более сложную процедуру. А на жилых домах и торговых центрах, являющихся частотной собственностью, вывески вывешиваются после согласования с обслуживающей компанией или ТСЖ.