Как снимают рекламные видеоролики

Цель рекламного ролика с видео – захватить и удержать внимание целевых клиентов, передать атмосферу вокруг предмета рекламы, убедить в нужности, необходимости его приобрести, или стать его участником, если это мероприятие, корпорация, бренд.
Или заказать, если это услуга – прямо сейчас, и у этого рекламодателя. Услуги съемки видеорекламы в Москве предлагает студия https://avdikmedia.ru.
Сценарий
В нем заложена вся суть ролика.
Нужно выдерживать ряд правил:
- Маркетинговый анализ. Исследовать площадку, где будет показ, целевую аудиторию. На них ориентировать ролик, позиционировать стиль и уровень показа. Домохозяйке не нужна тусовка, а рэперам – сад и огород. Подспорьем будет материал по конкурентам.
- Идея и правило пяти секунд. В идею нужно вложить креативность и такой ход, который мгновенно захватит зрителя. В зависимости от предмета, это может быть скандальность, грань фола, или респектабельность и солидность, шик и фешенебельность.
- Обстановка, событие, или герои кадра. После пяти секунд, если идея не захватила, он переключится.
- Рамки дозволенного. От бюджета зависит идея воплощения. Камерность или дорогая массовка, выездные съемки с натурными пейзажами. Заводские реалии или дорогие курорты с моделями. А может, звезды эстрады и кино.
- Текст в ролике. Он должен быть минимальным, но цепким, и отражать суть. Здесь важно сформулировать краткое и точное УТП – уникальное торговое предложение. Оно должно выделять предмет рекламы среди всех подобных аналогов и конкурентов своими выдающимися особенностями. И попадать в захват пяти секунд.
- Товар лицом. Яркое и красочное, с высоким качеством и крупными деталями изображение товара. Или детальные подробности услуги крупным планом. То же самое с логотипом и товарным знаком. Должна вырабатываться логичная связь: товар/услуга – логотип – бренд – компания.
- Длительность ролика. Минимальной считается полминуты. Оптимальной – минута-полторы. После захвата внимания за пять секунд, зрителю нужно время на адаптацию. Но после этого он начнет терять интерес. В конце нужен яркий финал, чтобы ролик помнился.
После разработки сценария пишется раскадровка. Распределяется ракурс, крупность и деталировка. В брифах прописываются все нюансы.
Оборудование и аппаратура
Имеется в виду и съемочная техника, и освещение (студия).
Для рилз хватит и смартфона.
Снять тот же айфон ли наушники – понадобится бокс. Снимать крупные предметы или человека – студийная обстановка и освещение, несколько разноплановых камер. Снимать панорамы – камеры с разным приближением, дроны.
Хороший качественный звук без фона поможет создать аппаратура с соответствующим микрофоном и рекордером.
Если смартфона уже недостаточно, нужно заказывать студию или рекламное агентство, соответственно бюджету.