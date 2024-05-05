Как снимают рекламные видеоролики

Цель рекламного ролика с видео – захватить и удержать внимание целевых клиентов, передать атмосферу вокруг предмета рекламы, убедить в нужности, необходимости его приобрести, или стать его участником, если это мероприятие, корпорация, бренд.

Или заказать, если это услуга – прямо сейчас, и у этого рекламодателя. Услуги съемки видеорекламы в Москве предлагает студия https://avdikmedia.ru.

Сценарий

В нем заложена вся суть ролика.

Нужно выдерживать ряд правил:

Маркетинговый анализ. Исследовать площадку, где будет показ, целевую аудиторию. На них ориентировать ролик, позиционировать стиль и уровень показа. Домохозяйке не нужна тусовка, а рэперам – сад и огород. Подспорьем будет материал по конкурентам.

Идея и правило пяти секунд. В идею нужно вложить креативность и такой ход, который мгновенно захватит зрителя. В зависимости от предмета, это может быть скандальность, грань фола, или респектабельность и солидность, шик и фешенебельность.

Обстановка, событие, или герои кадра. После пяти секунд, если идея не захватила, он переключится.

Рамки дозволенного. От бюджета зависит идея воплощения. Камерность или дорогая массовка, выездные съемки с натурными пейзажами. Заводские реалии или дорогие курорты с моделями. А может, звезды эстрады и кино.

Текст в ролике. Он должен быть минимальным, но цепким, и отражать суть. Здесь важно сформулировать краткое и точное УТП – уникальное торговое предложение. Оно должно выделять предмет рекламы среди всех подобных аналогов и конкурентов своими выдающимися особенностями. И попадать в захват пяти секунд.

Товар лицом. Яркое и красочное, с высоким качеством и крупными деталями изображение товара. Или детальные подробности услуги крупным планом. То же самое с логотипом и товарным знаком. Должна вырабатываться логичная связь: товар/услуга – логотип – бренд – компания.

Длительность ролика. Минимальной считается полминуты. Оптимальной – минута-полторы. После захвата внимания за пять секунд, зрителю нужно время на адаптацию. Но после этого он начнет терять интерес. В конце нужен яркий финал, чтобы ролик помнился.

После разработки сценария пишется раскадровка. Распределяется ракурс, крупность и деталировка. В брифах прописываются все нюансы.

Оборудование и аппаратура

Имеется в виду и съемочная техника, и освещение (студия).

Для рилз хватит и смартфона.

Снять тот же айфон ли наушники – понадобится бокс. Снимать крупные предметы или человека – студийная обстановка и освещение, несколько разноплановых камер. Снимать панорамы – камеры с разным приближением, дроны.

Хороший качественный звук без фона поможет создать аппаратура с соответствующим микрофоном и рекордером.

Если смартфона уже недостаточно, нужно заказывать студию или рекламное агентство, соответственно бюджету.