Какие газели используются в грузоперевозках

Все большую популярность среди грузоперевозок набирает транспортировка по городу или на небольшие расстояния малотоннажных и малогабаритных грузов. Услуги грузовой Газели, как ни странно, в большей степени подходят для таких перевозок, чем любой другой автотранспорт.



На рынке автомобильных грузоперевозок, эти автомобили занимают лидирующие позиции, по сравнению с другими представителями отечественного автопрома, завоевав заслуженную популярность. Изучить вопрос по поводу работы Газели на рынке перевозок можно на специальных интернет — ресурсах. Компания Грузчики «Плюс» осуществляет грузоперевозки газелью в Киеве на своем автопарке данных автомобилей.

Преимущества транспортировки грузов автотранспортом Газель

Популярность машин Газель в сфере транспортных перевозок объясняется прежде всего тем, что они достаточно надежные и обладают высокими показателями эффективности эксплуатации.

Кроме того, специалисты отмечают следующие оптимальные преимущества:

экономичность и рентабельность;

грузоподъёмность;

прекрасная маневренность, особенно в городских условиях;

возможность транспортировки грузов на любые расстояния;

выбор модификации кузова.

Основные характеристики автомобиля Газель

Автомобилем Газель допускается транспортировка грузов, весом не более 3,5 тонн. Разная модификация автомобиля предполагает разный максимально допустимый вес груза. Наиболее часто встречающиеся перевозки в пределах города — это бытовая техника, предметы мебели, строительные материалы и продукты питания.

Неплохой показатель расхода топлива составляет 17 л/100 км, что достаточно экономно для автомобилей, перевозящих грузы, весом около полутора тонны. Полноприводные модификации Газели позволяют доставлять груз в любые, даже очень отдаленные регионы. Как результат — использование такой машины для выполнения такой работы обойдется намного дешевле, чем эксплуатация других марок автомобилей.

Необходимо отметить также, недорогой ремонт Газели вследствие наличия дешевых автозапчастей, что делает его более экономичным. Поэтому, общая стоимость заказа услуги грузовой перевозки автомобильным транспортом Газель приемлемая для заказчика.

Поэтому, заказывая квартирный переезд или перевозку груза, много клиентов уточняют возможность предоставления именно такого автомобиля.