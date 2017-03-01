Как сделать светящиеся буквы?

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Одним из наиболее распространённых видов наружной рекламы считаются светящиеся буквы. По большому счету речь идёт о вывеске, которая заметна даже в полной темноте. Подобная реклама обладает высокой эффективностью. Настоятельно рекомендуется оснащать ею любой магазин, вне зависимости от расположения и сферы торговли.

На сайте ideal-reklama.ru Вы сможете заказать изготовление светящихся букв по доступной стоимости. Между тем, можно попытаться сделать означенную наружную рекламу и самостоятельно. Для этого потребуется не так уж много материалов и времени.

Какие материалы используются при изготовлении светящихся букв?

Ниже представлен перечень, без которого создание наружной рекламы не представляется возможным:

бумага;

поликарбонат;

клей;

электрические провода;

светодиоды.

Изначально на компьютере рекомендуется создать развертку объёмных букв. В дальнейшем она будет использоваться, как лекало при воплощении задуманного из поликарботана.

Кстати говоря, использовать рекомендуется исключительно поликарбонат, а не оргстекло. Материал выигрывает не только по механической прочности, но и по возможности изгибания.

Достаточно разогреть поликарбонат при помощи строительного фена, и он может принять практически любую форму. Крайне важно в этом случае не перегревать материал, так как в месте нагрева возможно существенно замутнение.

Осветительное оборудование для объёмных букв

Безусловно, объёмные буквы будут выполнять свои функции не только в светлое время суток. Для обеспечения бесперебойного свечения рекомендуется использовать именно светодиоды.

Они значительно выше по ресурсу любого конкурентного решения, требуют минимальное питающее напряжение. При этом световой пучок, генерируемый ими, достаточно яркий. Крайне важно, чтобы в световых буквах присутствовало достаточное количество светодиодов.

Лучше больше светодиодов средней мощности, чем меньше но более мощных. Ведь мощные светодиоды во время работы достаточно сильно разогреваются. Это может негативно сказаться на самих буквах.

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В видео демонстрируется процесс создания вывески со светодиодами: