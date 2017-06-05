Как сделать сайт-визитку самому?

Практически любая сфера бизнеса (продажа товаров или предоставление услуг) всегда зависит от количества клиентов. А это означает, что для их привлечения необходимо использовать максимально эффективные средства. Безусловно, речь идёт о рекламе.

Однако, стоит ли говорить о том, что реклама на ТВ сегодня уже не так эффективна, какой была всего пять лет назад. Интернет продолжает оттягивать аудиторию на себя. Кроме того, в сети рекламная компания обойдётся в 10 раз дешевле! Между тем, у каждого предпринимателя должна быть собственная площадка, на которой находится вся необходимая для потенциального клиента информация (не только контакты).

Создать сайт-визитку онлайн не составит никакого труда. Для этого нет необходимости даже располагать знаниями в веб-дизайне. Все предельно интуитивно понятно и предельно просто. Хотя, всегда есть и более сложный путь.

Привлекательность использования конструкторов сайтов

Допустим, Вы только начинаете свой бизнес и терять время – это не только не в Ваших правилах, но и пагубно может отразиться на кошельке. Это означает, что сайт-визитку необходимо получить в кратчайшие сроки.

Процесс создания означенного проекта в онлайн-конструкторе сайтов выглядит следующим образом:

регистрация;

выбор понравившегося шаблона;

выбор необходимого функционала (дополнительная оплата при необходимости);

визуальная коррекция шаблона (элементов на странице) при помощи мыши;

сохранение сайта в виде кода, который и будет размещён на хостинге.

Действительно, всё выглядит предельно просто. Однако, после размещения подобный сайт в принципе не будет защищён от атак никоим образом. Естественно, Ваша площадка по большому счету никому не нужна. Хакеры даже не будут знать о Вашем существовании.

В Интернете однако распространено вредоносное ПО, которое способно осуществить взлом сайта и разместить на нём заглушку вроде «Сайт взломан, отправь деньги на такой-то счёт и работоспособность будет восстановлена». Естественно, такие проблемы даром не нужны.

Выход прост – использование готовых движков, шаблонов под них и плагинов, которые защитят сайт.

Обращение к специалистам

Если Вы не хотите, чтобы потенциальные клиенты или партнёры расценивали Вас, как дилетанта, настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами специалистом. Сегодня разработка сайта-визитка стоит сущие копейки.

При этом Вы не только сэкономите собственное время, но и гарантированно получите привлекательный дизайн, актуальный в сложившихся трендах.

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В видео будет рассказано о том, как можно создать сайт-визитку за 15 минут: