да придет идея думающему

Как сделать сайт на вордпресс?

10 января 2019

Сегодня нет предпринимателя, который бы не воспринимал всерьёз уникальные возможности, которые предоставляет Интернет. Однако, доступ к этим возможностям появляется лишь у того, кто обладает собственным сайтом. Можно сколько угодно говорить о преимуществах топовых торговых площадок, социальных сетей с точки зрения коммерциализации и продвижения продуктов (товаров/услуг), но собственный сайт даёт значительно более широкий функционал практически по всем параметрам Интернет-торговли.

На сайте https://totonis.com/wordpress Вы сможете заказать создание сайта на Wordpress. Речь идёт о самом популярном движке для разработки Интернет-площадок. Вне зависимости от того, что необходимо:

  • сайт-визитка;
  • лэндинг;
  • онлайн-магазин и т.д.,

технические возможности Wordpress позволяют построить всё, что требуется.

Можно ли самостоятельно сделать сайт?

Можно ли самостоятельно сделать сайт?

Если говорить именно о Wordpress, то этот движок наиболее дружественен к пользователю. Во-первых, он абсолютно бесплатен. Во-вторых, комъюнити энтузиастов продолжают совершенствовать движок, устраняя все его уязвимости (проходят регулярные обновления).

Всё, что нужно для самостоятельного создания сайта: доменное имя, файлы движка Wordpress, подходящий шаблон.

Далее необходимо будет наполнить созданную площадку контентом. Конечно, технический функционал сайта важен (в особенности, если речь идёт о магазине). Но именно контент делает сайт востребованным у потенциальных пользователей.

Кроме того, за счёт качественного и релевантного наполнения сайту будет проще вести конкуренцию за топовые позиции в поисковой выдаче.

Почему заказывать сайт лучше у профессионалов?

Почему заказывать сайт лучше у профессионалов?

Ошибочно полагать, что действительно качественный и конкурентный сайт можно сделать самостоятельно. Для человека, который в принципе не знаком с веб-дизайном, это практически невозможно.

Профессионалы же применяют комплексный подход: создание, наполнение, оптимизация, продвижение. На выходе Вы получаете готовый продукт, который абсолютно готов к прямому использованию.

Естественно, чтобы сайт оставался конкурентным необходимо осуществлять корректное администрирование. Этим владелец уже вполне может заниматься самостоятельно либо через админ-панель сайта, либо через специальное ПО.

В видео демонстрируется пример создания веб-сайта за 40 минут на Wordpress:



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