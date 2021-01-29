Как сделать сайт интернет-магазина

Многие из тех, кто занимается бизнесом, но не очень хорошо знаком с IT, считает, что создать сайт интернет-магазина можно и самостоятельно.

Да, это действительно так. Но не все так просто. Сегодня мы расскажем о том, почему все-таки следует обратиться за помощью к профессионалам. Создание интернет магазина под ключ по доступным ценам предлагает компания webnet.by.

Что такое сайт интернет-магазина

Трата денег на создание сайта-интернет-магазина — это инвестиция, которая рано или поздно принесет прибыль. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно узнать о том, что скрывается под красивой страницей в Интернете.

Итак, сайт-интернет-магазина включает в себя:

Сам сайт. Чаще всего он состоит из главной, карточек товаров и дополнительной информации (контактов компании, блога и др.). Важно, чтобы сайт был не только приятен глазу, но и удобен, иначе он просто-напросто не будет продавать. Тут все просто: если потенциальный покупатель не нашел в меню такие «банальные» вещи, как цена на товары и/или услуги, способы оплаты, варианты доставки, то он уйдет к конкурентам.

Поставщиков товаров и/или услуг. Они располагают складами и сотрудничают со службами доставки. Как правило, владелец интернет-магазина заключает сделки с несколькими поставщиками во избежание форс-мажоров.

Персонал. Конечно же, на первых порах можно обойтись и совсем без сотрудников и всю работу выполнять самому. Но по мере роста дела придется нанимать менеджеров по продажам, бухгалтера и других специалистов.

Систему оплаты товаров и/или услуг. Она объединяет с сайтом.

Необходима для того, чтобы в момент оплаты денежные средства списались с банковской карты клиента и перечислялись на ваш счет.

И это — далеко не все. Сайт интернет-магазина представляет собой нечто большее, чем красивую страницу в Интернете. Он должен быть таким, чтобы им было комфортно пользоваться не только покупателям, но и всем остальным звеньям цепочки реализации продукции.

Очевидно, что справиться с задачей без специальных знаний и хотя бы минимального опыта невозможно.

Пару слов о создании сайта интернет-магазина с помощью конструктора

Одним и самых популярных способов самостоятельного создания сайта интернет-магазина является использование так называемых конструкторов.

Они представляют собой платформы, на которых можно настраивать внешний вид и функционал интернет-ресурс.

Писать код вручную не требуется.

Главный минус конструкторов в том, что они ограничены и со временем перестают удовлетворять потребностям интернет-магазина, из-за чего все равно приходится заказывать полноценный сайт.