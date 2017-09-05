Как сделать подарочную упаковку своими руками?

Зачастую хочется преподнести подарок, выполненный своими руками. В этом случае потребуется дополнительно подарочная упаковка. Изготовить её своими силами не составит большого труда.

Однако, самостоятельное изготовление упаковки уместно лишь в случае нескольких подарков. Если речь идёт о крупном сувенирном производстве, рекомендуется заказать изготовление упаковки у профессионалов. На сайте http://rpk-renome.ru/ Вы сможете найти все необходимые подробности, касающиеся производства упаковки различных видов.

Что потребуется для выполнения упаковки?

Оптимальным вариантом является картон. Отметим, что картон может быть различным. Лучше выбирать однослойный, толщина которого не превышает 2 мм. Сгибать такой картон можно без особых приспособлений. Речь идёт о ровном сгибе без заломов.

Помимо картона потребуется:

цветная бумага для декорирования;

клеевой карандаш/клеевой пистолет/степлер;

ножницы для бумаги;

линейка.

При помощи линейки осуществите измерение коробки, в которой будет находиться Ваш подарок. Хотя, создаваемая упаковка вполне может подойти и в качестве абсолютно самостоятельной тары для подарка.

Первоначально наклеиваем на картон лист цветной бумаги. Многие используют разноцветную (или с принтами) упаковочную бумагу. Она часто применяется во флористике.

После того, как бумага будет приклеена к картону, можно приступать к созданию упаковки (а-ля бумажный пакет).

Проклеивание швов

Схема сборки упаковки будет представлена в нижеприведённом видео. Следует помнить, что все швы упаковки рекомендуется выполнять с особой тщательностью. Зачастую одного лишь клея оказывается недостаточно.

Там, где формируется дно пакета дополнительно лучше использовать степлер. В этом случае даже увесистый подарок не выпадет из созданной упаковки. В качестве украшения выполняется гармошка, которая присутствует сверху.

Закрывается пакет при помощи ленты, надеваемой вдоль пакета, а не поперёк. В этом случае лучше также воспользоваться лентами, широко применяемыми во флористике. Они производятся с использованием полимерных волокон, что обеспечивает высокую прочность.

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Ниже приводится подробная инструкция по созданию самой простой упаковки для подарка: