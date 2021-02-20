Как сделать облако из воздушных шаров и что им можно украсить

Воздушные шары уникальный предмет праздничного декора. Они по-прежнему остаются одним из самых актуальных, когда речь заходит об украшении на праздник. Тем более, что выбор сейчас существенно расширился, позволяя создавать необычные композиции, реализовывать смелые и нестандартные задумки.

Например, из воздушных шаров можно сделать облако, которое станет отличным украшением праздника, какого-то мероприятия, детской комнаты и не только. Заказать красивые воздушные шары с гелием в Электростали и Ногинске с доставкой можно на сайте https://нуженшарик.рф/.

Как сделать облако из воздушных шаров

В принципе, ничего сложного нет.

Воздушные шары можно надуть самостоятельно, либо использовать гелий, чтобы они стремились вверх. Есть несколько вариантов:

Простое облако. Для того чтобы изготовить его нужны нитка и белые воздушные шары. Шарики надуваются самостоятельно либо при помощи специального насоса. Используется обычный воздух, поэтому они и не взлетают. Лучше чтобы шары были не одного размера, а разного, чтобы облако получилось максимально реалистичным. Их перевязывают ниткой и с её же помощью скрепляют между собой, постепенно образуя облако с соответствующей формой. Готовое облако можно подвесить куда-нибудь, чтобы оно располагалось в верхней части помещения.

Облако из из гелиевых шаров. Способ изготовления тот же самый, но в данном случае шары наполняются гелием, благодаря чему стремятся вверх. И готовое облако не нужно никуда подвешивать. Наоборот потребуются специальные грузики, для того чтобы она не улетело.

Облако с декором

Это может быть не только обычное облако из воздушных шаров, но и декорированное, что позволит сделать его ещё более необычным и красивым.

Главное не перебарщивать, чтобы это выглядело уместно и симпатично, и не перегружать. Вариант 1: вата. Данный способ декора позволяет сделать готовое облако максимально реалистичным. Поверх воздушных шаров клеится равномерным слоем вата, благодаря чему латекс полностью закрывается и облака обретают классическую форму.

Вариант 2: светодиоды и светодиодны ленты.

Внутри шаров может располагаться светодиод, который белого цвета или разноцветный. В итоге облако будет светиться по ночам. Также можно повесить светодиодные ленты которые будут имитировать капельки дождя, что тоже очень красиво и необычно.

Что можно украсить облаком из воздушных шаров

Вариантов на самом деле много. Это может быть:

Детский праздник

День рождения

Организация какого-то торжественного мероприятия

Вечеринка

Корпоративные мероприятия и многое другое.

Можно использовать не одно, а сразу несколько облак для того, чтобы придать помещению и мероприятию подходящую атмосферу.

Облако, как и другие декоративные элементы из воздушных шаров, если они профессионально сделаны, очень хорошо впишутся в интерьер придадут ему особую атмосферу и настроение.

Если не хочется возиться со всем этим самостоятельно, всегда можно доверить решение задачи профессионалам. Тем более что это не так дорого стоит как многие думают. Главное чтобы работа была выполнена качественно и с душой. Важно не только то кто именно выполняет работу, но и какой именно вид облака выбран, сколько их в конечном итоге будет, где они расположатся.

Не менее важную роль играет качество воздушных шаров. Лучше не покупать их в обычном магазине или даже продуктовом, где есть соответствующие отделы, а заказать через интернет в специализированной компании, где намного шире ассортимент, предоставляются официальные гарантии качества.

Если клиент не сможет подобрать подходящие для себя шарики, чтобы сделать облако, может проконсультироваться со специалистом компании.