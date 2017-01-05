идеи за чашечкой кофе

Как сделать наружную рекламу

5 января 2017

Реклама сегодня представляет основной двигатель практически любого бизнеса, позволяющая развивать его в нужном направлении. Эффективность таких процессов зависит от множества факторов, таких как дизайн или простота изложения.

наружная реклама буквы

Сегодня разработкой всех видов рекламы занимаются отдельные предприятия, в которых работает достаточно большое количество специалистов. Более подробно узнать о таких услугах можно на сайте https://armadesign.com.ua/.

Основные понятия

Наружная реклама представляет собой комплекс внешних продуктов, на которых нанесено определенную информацию о конкретном товаре или самом производителе. Зачастую эта сфера охватывает только информацию, расположенную за пределами зданий (улица, дома и т.д.).

К наружной рекламе можно отнести несколько видов информационных каналов:

  1. Билборды представляют собой большие плакаты с определенным изображением.
  2. Все виды стационарных плакатов, указателей и т.д., которые размещаются на витринах магазинов, небольших стационарных каркасах и т.д.
  3. Электронное табло и многое др.

наружная реклама

Технологии получения рекламных изображений

Сегодня изготовить наружную рекламу можно несколькими основными способами:

  1. Бумажные постеры. Такой вид изображений получают нанесением определенной картинки на бумагу методом печати. При этом размеры таких конструкций могут быть разными и состоять из множества элементов. Бумажные постеры хотя и довольно дешевы, но имеют относительно недлительный период службы, так как бумага очень быстро разрушается под воздействием внешних условий.
  2. Полимерные ткани и пленки позволяют наносить на них разные виды изображений. При этом применяются также специальные устройства, которые и формируют картинку. Полимеры довольно практичны и могут эксплуатироваться довольно длительное время. При этом их можно склеивать или спаивать, что позволяет получать большие изображения.
  3. Виниловые изображения представляют собой картинки на виниловой пленке. Их окрашивание производится согласно специальных технологий. Это напоминает получение виниловых обоев, только с ранее определенным рисунком.

Обратите внимание, что все эти процессы довольно сложны и не могут быть выполнены в домашних условиях. Изготовление наружной рекламы желательно доверять опытным и проверенным специалистами, которые не только напечатают ее, но и спроектируют основной дизайн.



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