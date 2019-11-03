Как с помощью e mail рассылки увеличить продажи клиентам

Читая различные статьи на тему электронного маркетинга, вы много раз могли убедиться: ряд авторов считают сервис рассылки email устаревшим, неэффективным и не продающим инструментом.

Их мнение – методы поисковой оптимизации (SEO) гораздо эффективнее, и заказать продающий текст для сайта гораздо выгоднее, чем заказать заказать маил рассылку.

Аргумент: хорошая сео-оптимизация делается единожды, и затем работает сама, а вот сделать email рассылку один раз не получится, придется создавать каждый раз новую под каждый продукт или акцию.

Но, несмотря на скептиков-«экспертов», у вас в электронной почте и сейчас регулярно появляется массовая рассылка email. Потому что заказать email рассылку по адресам стремятся многие фирмы, и этот маркетинговый инструмент жив, здоров и продолжает работать.

Иначе бы им просто не пользовались! А это значит, что рынок сам решает, что эффективно, а что нет.

Эффективная маил-рассылка по почтовым ящикам

И мы убежденно считаем: эффективная рассылка email существует, и продолжает быть одним из ключевых каналов продаж и повышения узнаваемости бренда и фирмы. Ведь email адреса для рассылки и получения различной информации есть сегодня у каждого человека, и это огромный охват.

Конечно, содержательный вектор email рассылки изменился: раньше это была, в основном, информация о продуктах, сейчас же акцент сместился в сферу услуг.

Всевозможные приглашения на мастер-классы, семинары, бизнес-тренинги, акции от ресторанов, бутиков, он-лайн и офф-лайн магазинов и многое другое – вот актуальная тематика рассылок по электронной почте.

Если вы наберете в поисковике «рассылки писем на email», на многих сайтах вам предложат красноречивую статистику о пользе е-мэйл рассылок. На вопрос «Какие каналы вы предпочитаете использовать, чтобы получать новости и предложения от ваших любимых брендов?» порядка 80% покупателей выбирают e-mail.

А маркетологи в 2018 году подтвердили этот факт: у е-мэйл рассылки самая высокая окупаемость вложений (коэффициент ROI- самый доступный канал привлечения и стимулирования покупателей). Чтобы заказать эффективную e mail рассылку для привлечения клиентов смотрите информацию на сайте агентства Московская Академия Продаж.

Секреты e-mail продаж

Чтобы с помощью программы рассылки email эффективно продавать ваши услуги и сервисы, необходимо грамотно настроить данную систему. Это означает, что необходимо создать корректный шаблон email рассылки:

исчерпывающе и конкретно обозначить имя отправителя в вашей программе рассылки email;

добавить искреннее приветствие;

придумать продающий заголовок и слоган – у читателя должно сложиться впечатление, что он ждал этой информации (хотя он о ней и знать не знал);

красиво, лаконично и грамотно составить ключевой месседж — визуальный и текстовый шаблон письма. Он должен излучать надежность и вызывать доверие, быть располагающим, не официальным. Языковые ошибки, безвкусный и дешевый визуал – прямая дорога к блокировке пользователями;

завершение сообщения также важно – в нем будут конкретные указания, как действовать клиенту, чтобы воспользоваться вашим предложением;

обязательно предоставьте адресату возможность отписаться от рассылки. Не имея возможности выбора (читать или не читать вашу информацию) и заказать mail рассылку только от самых важных для него брендов, клиент просто отправит ваше письмо в спам или заблокирует;

использовать только собственные или открытые базы адресов. В противном случае вам грозит блокировка, штраф или другие санкции, предусмотренные законодательством РФ. Заказать email рассылку по чужой базе следует только с согласия ее владельца, тогда вы легально воспользуетесь функцией «email рассылка скачать».

После составления и утверждения вашего шаблона, следующий этап — верстка email рассылки. Это уже готовый продукт, который отправится в путь по вашим адресным базам.

Учитывая основные правила email-продаж, вы обязательно превратите свою рассылку по базе email в сильный и работающий маркетинговый инструмент. Он оповестит ваших постоянных клиентов о новостях, поможет привлечь новых покупателей и вернуть тех, кто долгое время не обращался к вам за услугами.

А если не знаете, как сделать рассылку по email, или нет времени на эту кропотливую работу, то вы с успехом можете заказать email рассылку по адресам в профессиональных рекламных агентствах (услуга «email рассылка заказать по своей базе» или по базе из внешних источников).

Они работают по этапам:

в агентстве создается программа для рассылки писем на email;

затем создается шаблон и делается верстка email рассылки в согласовании с заказчиком;

затем остается сделать email рассылку и ждать результата.

На выходе вы гарантированно получите как минимум 50% переходов из электронного шаблона рассылки на ваш сайт. А это значит — получите потенциальных покупателей! Оставляйте заявку на расчет стоимости вашей рассылки для клиентов и цены в Академии Продаж вас приятно удивят!

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как правильно делать e-mail рассылку.