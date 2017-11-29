Как сделать мягкую игрушку самому

Сегодня в магазинах можно найти множество красивых и забавных мягких игрушек для ребенка. Но, если вы желаете порадовать своего малыша, можно заняться созданием такого изделия самостоятельно.

Кроме этого, в изготовлении мягких игрушек помогут производители, предлагающие свои услуги в интернете. Здесь вы сможете не только подобрать оригинальный вариант, но и рассчитать стоимость работы.

Идеи для начинающих мастеров

Если ранее вы не занимались созданием мягких игрушек, можно воспользоваться простыми идеями для начинающих. В этом случае, вы «набьете» руку, после чего сможете работать с более сложными вариантами.

Для начала необходимо ознакомиться с инструкцией по изготовлению мягкой игрушки. К счастью, на просторах интернета представлено множество готовых шаблонов, которые помогут вам на начальных этапах обучения.

После этого, необходимо приобрести материалы и принадлежности для работы. В этом вопросе помогут магазины для рукоделия, и даже детские отделы для творчества.

Кроме этого, для работы можно использовать старые мягкие игрушки. Изделие нужно распороть, после чего обвести его по контуру, тем самым, подготовив выкройку для пошива.

Что же касается материала, то чаще всего для создания мягких игрушек используются:

трикотаж. Ткань легко поддается обработке, и к тому же, хорошо тянется;

фетр. Для создания мягких поделок можно использовать метод валяния;

хлопок. Ткань отличается широким разнообразием расцветок.

Нередко для создания мягких изделий применятся искусственный мех, имеющий разную длину ворса. Такой материал идеально подходит для пошива комбинированного варианта – игрушки и подушки.

Хорошим выбором для мягкого изделия станут бархат или велюр. Чаще всего эти ткани используются для игрушек-зверушек.

Технология изготовления

После подготовки всех необходимых материалов, можно приступать к созданию мягкой игрушки. Сам процесс включает в себя несколько этапов:

материал стирают и проглаживают, смятые места дополнительно отпаривают;

из ткани делают выкройку;

материал наметывают по созданному контуру;

все детали прошивают по наметке.

Средину изделия нужно набить мягким наполнителем. Для этих целей можно использовать синтепон или поролон.

На конечном этапе все части изделия необходимо собрать и прошить вместе. После изготовления, нужно оформить готовую игрушку.