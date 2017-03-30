как сделать логотип

Практически любая известная фирма или продукт имеет свое символьное обозначение. Зачастую в качестве таких элементов выступают логотипы, которые более качественно привлекают клиента и позволяют узнавать конкретную марку.

Эмблема может быть разной, что зависит от конкретного создателя. Следует отметить, что фирменный стиль качественно разработают в студии только опытные дизайнеры, которым и желательно доверять подобные задачи.

Приступаем к созданию

Логотипы это не только картинки, но и слова, фразы, отличающиеся красивым шрифтом и дизайном. Существует несколько вариантов способов создания подобной эмблемы:

Рисуем самостоятельно. Выполнить подобную операцию можно с помощью различных графических программ. Следует понимать, что при выполнении такой задачи вы должны четко представлять свой будущий результат. Для этого нужно предварительно ознакомиться с основными концепциями на рынке и выбрать одно из направлений. При этом также очень важно использовать запоминающиеся и простые символы.

Создание дизайнером. Зачастую многие компании доверяют разработку логотипа специалистам. Следует понимать, что здесь также существует достаточно много вариантов (фрилансеры, дизайнерские бюро и т.д.), от которых и зависит цена заказанного вами логотипа. Обратите внимание, что если вы доверяете разработку компании, то нужно рассчитывать на несколько завышенную цену, но при этом вы можете предоставлять практически любые требования к результату.

Несколько других вариантов

Сделать логотип можно также, применяя несколько других подходов:

Покупка на аукционе. Сегодня в сети существует очень много сайтов, где продаются уже готовые логотипы или можно заказать их непосредственное выполнение и затем приобрести нужный вариант у конкретного дизайнера. Используем онлайн-редакторы. Подобные программы представляют собой специальные конструкторы с определенным набором шаблонов, которые можно использовать в качестве основы для вашего логотипа. При этом можно комбинировать подобные элементы, изменять цвет и размер. Здесь также очень важно чувство стиля, поэтому если вы не имеете навыков рисования, сделать это качественно практически не получится.

Создание логотипа это не только ответственный, но и сложный шаг, который желательно доверять опытным и проверенным специалистам. Это не только ускорит процесс, но и даст возможность получить качественный продукт.