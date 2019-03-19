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Как сделать флаера самому

19 марта 2019

Флаер — удобный и простой способ распространить какую-то информацию, или даже использовать его в качестве пропускного билета на некоторые мероприятия. Флаера достаточно информативны и многообразны, поскольку дизайн и наполнение ограничены лишь вашей фантазией. Как сделать флаера самому

Создать уникальные флаера любого размера и наполнения поможет сервис https://printflyer.ru/shop/flyer. С его помощью вы сможете добиться интересного результата при создании. Но как же в принципе можно самому создать партию флаеров? Давайте разберем этот вопрос чуть подробнее.

Почему создание флаера самостоятельно может быть предпочтительно

Взять инициативу в свои руки может оказаться полезным и хорошим решением. Задуматься об этом стоит из-за особенностей нашей фантазии.

Вот, к примеру, в вашей голове возникла идея для флаера. Вы можете попробовать прийти в издательство, и любыми доступными способами донести до дизайнера что вам нужно, но в его фантазии всё может сложиться иначе от вашей картины. Именно потому проще нарисовать флаер самостоятельно и отправить готовый вариант на печать.
Как сделать флаера самому
Порядок действий

Любая работа, даже создание флаера, требует некоторого плана действий, по которому вы будете достигать цели от начала и до победного финала. Так и с флаерами — создание оных проходит в несколько этапов, о которых мы сегодня вам расскажем.

  • В первую очередь, для создания собственног уникального флаера вам потребуется персональный компьютер и интернет.
  • Конечно, неплохо было бы обладать умением работы в фотошопе, или Адобе иллюстраторе, но в некоторых случаях это не обязательно. Спасибо засилию огромного количества простых и понятных редакторов изображений, вы можете сделать всё просто и быстро.
  • Для того, чтобы создать флаер ещё проще и быстрее, вы можете использовать бесплатные конструкторы. Эти конструкторы и являются теми самыми простыми редакторами, да ещё и заточенными под форматы флаера.
  • Найдите в интернете все необходимые вам графические материалы. Разместите их в редакторе на макете флаера как вам нравится, и добавьте ваш текст, пользуясь одним из красивых и подходящих шрифтов.
  • Доведите ваш проект до нравящегося вам состояния, и сохраните его как файл.
  • Следующим шагом будет отправить готовый файл в типографию, после чего выбрать материалы и другие параметры, и заказать печать.

Таким образом, создание флаера — это просто и быстро, и даже не обязывает владеть навыками работы в графических редакторах.



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